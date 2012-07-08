حمایت از قاریان قرآن از سیاستهای سازمان تبلیغات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین بلک شامگاه شنبه در مراسم تقدیر از کسب رتبه نخست بیست و نهمین دوره رقابتهای قرآن کریم در بخش قرائت توسط خودش اظهار کرد: این سازمان در راستای توسعه و گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه و به خصوص در بین جوانان، حمایت و پشتیبانی از قاریان قرآن کریم را در راس برنامه های خود قرار داده است.

وی افزود: در همین راستا سه سال قبل آقای مقدمی که در آن زمان یک قاری جوان و کم نام و نشان بود، جذب سازمان تبلیغات اسلامی شد و ما توانستیم با حمایت هایی که از این قاری داشته باشیم مشکلات معیشتی وی را به حداقل برسانیم تا وی با فراغ بال به فعالیت های قرآنی خودش بپردازد.



بلک همچنین عنوان کرد: در راستای توسعه و ترویج معارف قرآن کریم، چاپ مصحف شریف قرآن کریم به عنوان برجسته ترین کتاب اسلامی همه ساله در برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی قرار دارد.



مشاور فرهنگی استاندار خوزستان با بیان اینکه سال گذشته 20 هزار جلد کتاب قرآن کریم توسط این سازمان چاپ شد، تصریح کرد: این کتاب در چهار رنگ و به صورت بسیار اعلا به چاپ رسید و در اختیار مساجد قرار گرفت.



بلک تصریح کرد: امسال پیش بینی می کنیم 40 هزار جلد کتاب قرآن ویژه استان خوزستان را به چاپ برسانیم که اولین بخش این مجموعه در ماه مبارک رمضان به چاپ می رسد و در اختیار مراکز فرهنگی و مساجد قرار می گیرد.



وی گفت: در این راستا امسال اعتباری در حدود 200 میلیون تومان برای تهیه و چاپ مصحف شریف قرآن در استان تخصیص داده شده است.



در پایان این مراسم هدایا و لوح های تقدیری از سوی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، استاندار خوزستان و سایر مسئولان استان به منظور تجلیل از افتخار آفرینی قاسم مقدمی به این قاری 27 ساله اهدا شد.



قاسم مقدمی که تیرماه امسال در بیست و نهمین دوره رقابت های بین المللی قرآن کریم در مشهد مقدس به عنوان نخست دست یافت کارمند سازمان تبلیغات اسلامی و مسئول دارالقرآن استان خوزستان است.