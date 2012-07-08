تنها معدن آندولوزیت کشور در همدان فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی‌اصغر اولیایی اظهار داشت: تاکنون 27 ماده معدنی در استان همدان شناسایی شده و در حال بهره‌برداری است که می‌توان آن را در سه گروه شامل فلزی، غیرفلزی و سنگ تزئینی تقسیم کرد.

وی ادامه داد: فلدسپات، گارنت، پوزولان، سیلیس، سنگ آهن، پوکه معدنی، دولومیت، سنگ آهک، سنگ آهن، گرانیت، تراورتن، آندولوزیت و میکا بخشی از مواد معدنی موجود در استان همدان است.

معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان افزود: بعضی از این مواد به دلیل کمیت و کیفیت بالای آن در استان شاخص و منحصربه‌فرد بوده و در کشور از جایگاه ویژه‌ای برای تولیدات معدنی کشور برخوردار است.

وی ادامه داد: دولومیت با ذخیره مکشوفه بیش از 16 میلیون تن یکی از معادنی است که می‌توان از آن منیزیم استحصال کرد.

خروج مواد معدنی خام از همدان بدون فرآوری از جمله مشکلات این بخش است

وی در ادامه خروج مواد معدنی خام از استان بدون فرآوری را از جمله مشکلات موجود دانست و ادامه داد: این امر منجر به کاهش ارزش افزوده و اشتغالزایی شده است.

معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: عدم همکاری برخی از بخشداری‌ها و یا دهیاری‌ها با بهره‌برداران در مواقع مشکلات محلی نیز از دیگر مشکلاتی است که در برخی مواقع به تعطیلی معدن منجر شده است.

وی افزود: عدم استعلام از سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزایش مناطق حفاظت شده از سوی اداره محیط زیست استان از دیگر مواردی است که مشکل‌ساز شده است.

معاون معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با بیان اینکه در حال حاضر تعداد معادن دارای پروانه بهره‌برداری استان همدان 271 مورد است، افزود: در حال حاضر تعداد معادن شهرستان همدان 70 فقره، ملایر 56 فقره، نهاوند 32 فقره، رزن، 26 مورد، تویسرکان 21 مورد، فامنین 18 فقره و هر یک از شهرستان‌های کبودراهنگ، بهار و اسدآباد نیز 16 فقره است.

میزان استخراج واقعی مواد معدنی 7 میلیون تن است

وی میزان مبلغ سرمایه‌گذاری شده در این معادن را 460 میلیارد ریال خواند و ادامه داد: میزان استخراج واقعی مواد معدنی 7 میلیون تن بوده است.

معاون معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با بیان اینکه ذخایر کشف شده یک هزار و 700 میلیون تن بوده است، افزود: در حال حاضر بیش از 90 درصد معادن استان همدان فعال است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات بخش معدن استان پرداخت و ادامه داد: با توجه به اینکه معادن استان همدان در مناطق دور و محروم واقع شده‌اند کمبود امور زیربنایی شامل راه، برق، آب و... برای بهره‌برداران مشکلاتی را به وجود آورده است.

اولیایی کمبود ماشین‌آلات صنعتی و مستهلک بودن آنها را از دیگر مشکلات فرارو خواند و ابراز داشت: خروج مواد معدنی خام از استان بدون فرآوری از دیگر معضلاتی است که منجر به کاهش ارزش افزوده مواد و اشتغالزایی شده است.