زمان و میزبان دربی ۱۰۷ استقلال و پرسپولیس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار رفت تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم به دلیل آماده نبودن ورزشگاه آزادی تهران برای چندمین بازی متوالی در خارج از پایتخت و این بار در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد.

برنامه مسابقات چهار هفته آینده از بیست و ششمین دوره لیگ برتر به شرح زیر است:

هفته چهارم

جمعه ۶ شهریور

چادرملو اردکان- تراکتورتبریز- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید نصیری یزد

پیکان تهران- استقلال خوزستان- ساعت ۱۹- ورزشگاه پاس تهران

نساجی مازندران - شمس آذر قزوین - ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه وطنی قائمشهر

آلومینیوم اراک - خیبر خرم آباد- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

فولاد مبارکه سپاهان- گل گهر سیرجان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

فولاد خوزستان - استقلال- ساعت ۲۱- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

شنبه ۷ شهریور

مس شهربابک - صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک

فجر سپاسی شیراز- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۹- ورزشگاه پارس شیراز

پرسپولیس - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه شهداء شهر قدس

هفته پنجم

سه شنبه ۱۰ شهریور

استقلال خوزستان-چادرملو اردکان- ساعت ۱۹- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود

گل گهر سیرجان- آلومینیوم اراک- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

شمس آذر قزوین - تراکتورتبریز- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

چهارشنبه ۱۱ شهریور

خیبر خرم آباد - فولاد خوزستان- ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی خرم آباد

ملوان بندر انزلی - نساجی مازندران - ساعت ۱۸- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

ذوب آهن اصفهان – پیکان تهران- ساعت ۱۸- ورزشگاه فولاد شهراصفهان

استقلال - پرسپولیس ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

صنعت نفت آبادان- فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۲۱- ورزشگاه تختی آبادان

پنجشنبه ۱۲ شهریور

فجر سپاسی شیراز- مس شهربابک ساعت ۱۹- ورزشگاه پارس شیراز

هفته ششم

شنبه ۱۴ شهریور

تراکتور تبریز- گل گهر سیرجان ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه یادگار امام تبریز

یکشنبه ۱۵ شهریور

پیکان تهران- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه پاس تهران

فولاد مبارکه سپاهان- استقلال خوزستان- ساعت ۱۹- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

چادرملو اردکان- شمس آذر قزوین- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید نصیری یزد

آلومینیوم اراک - استقلال- ساعت ۱۹- ورزشگاه امام خمینی اراک

دوشنبه ۱۶ شهریور

پرسپولیس- ذوب‌آهن اصفهان- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهداء شهر قدس

نساجی مازندران- خیبر خرم‌آباد- ساعت ۱۹- ورزشگاه وطنی قائمشهر

سه شنبه ۱۷ شهریور

مس شهر بابک- ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک

فولاد خوزستان - فجر سپاسی شیراز - ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه شهداء فولاد

هفته هفتم

پنجشنبه ۱۹ شهریور

استقلال خوزستان- تراکتور تبریز- ساعت ۱۹- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.

شمس آذر قزوین -گل گهر سیرجان- ساعت ۱۹- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

استقلال - پیکان تهران- ساعت ۱۹- ورزشگاه هفتم شهداء شهر قدس

شنبه ۲۱ شهریور

ذوب آهن اصفهان- فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۹- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

صنعت نفت آبادان- چادر ملو اردکان- ساعت ۲۰- ورزشگاه تختی آبادان

یکشنبه ۲۲شهریور

خیبر خرم آباد- پرسپولیس- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی خرم آباد

مس شهر بابک - نساجی مازندران- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک

ملوان بندرانزلی- فولاد خوزستان- ساعت ۱۹- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

فجر سپاسی شیراز - آلومینیوم اراک- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه پارس شیراز