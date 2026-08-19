واکنش اسلام آباد به حمله تل آویو به فرودگاه ابوظهور ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت خارجه پاکستان تجاوزات غیرقابل توجیه رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی ابوظهور سوریه در استان ادلب را به شدت محکوم کرد.

این وزارتخانه در حساب کاربری خود در ایکس اعلام کرد که اقدامات تحریک کننده این چنینی نقض آشکار حقوق بین‌الملل است و صلح و ثبات منطقه‌ای را بیش از پیش تضعیف می‌کند.

وزارت خارجه پاکستان در ادامه بر همبستگی همیشگی این کشور با ملت سوریه تاکید و به حمایت کامل خود از حاکمیت سوریه و تمامیت ارضی و شکوفایی آن اشاره کرد.

پاکستان در ادامه از جامعه جهانی خواستار ایفای نقش خود در پایان دادن به تجاوزات مکرر تل آویو به حقوق بین‌الملل و پاسخگو کردن تل آویو به خاطر اقداماتی شد که ثبات منطقه را بر هم می زند.