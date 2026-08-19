  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

واکنش اسلام آباد به حمله تل آویو به فرودگاه ابوظهور ادلب

واکنش اسلام آباد به حمله تل آویو به فرودگاه ابوظهور ادلب

وزارت خارجه پاکستان تجاوزات غیرقابل توجیه رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی ابوظهور سوریه در استان ادلب را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت خارجه پاکستان تجاوزات غیرقابل توجیه رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی ابوظهور سوریه در استان ادلب را به شدت محکوم کرد.

این وزارتخانه در حساب کاربری خود در ایکس اعلام کرد که اقدامات تحریک کننده این چنینی نقض آشکار حقوق بین‌الملل است و صلح و ثبات منطقه‌ای را بیش از پیش تضعیف می‌کند.

وزارت خارجه پاکستان در ادامه بر همبستگی همیشگی این کشور با ملت سوریه تاکید و به حمایت کامل خود از حاکمیت سوریه و تمامیت ارضی و شکوفایی آن اشاره کرد.

پاکستان در ادامه از جامعه جهانی خواستار ایفای نقش خود در پایان دادن به تجاوزات مکرر تل آویو به حقوق بین‌الملل و پاسخگو کردن تل آویو به خاطر اقداماتی شد که ثبات منطقه را بر هم می زند.

کد مطلب 6921391

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها