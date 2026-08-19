به گزارش خبرنگار مهر، این تجمع با حضور جمعی از مردم اصفهان مقابل ساختمان استانداری برگزار شد و حاضران در آن با تأکید بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مطالبات فرهنگی و اجتماعی مردم، خواستار مقابله مؤثر با مظاهر ولنگاری و بیحجابی در سطح جامعه شدند.
شرکتکنندگان در این تجمع با بیان اینکه موضوع عفاف و حجاب را از مطالبات فرهنگی و اجتماعی جامعه میدانند، بر ضرورت اجرای قوانین و سیاستهای مصوب در این حوزه تأکید کردند و از مسئولان خواستند نسبت به وظایف قانونی خود در زمینه صیانت از فرهنگ عمومی اهتمام بیشتری داشته باشند.
در این تجمع همچنین نسبت به آنچه حاضران «ترکفعل مسئولان» در قبال گسترش برخی ناهنجاریهای اجتماعی عنوان کردند، اعتراض شد و تجمعکنندگان خواستار پاسخگویی دستگاههای مسئول و اتخاذ اقدامات عملی برای مدیریت این وضعیت شدند.
حاضران با تأکید بر اینکه رعایت عفاف و حجاب را بخشی از ارزشهای فرهنگی و اجتماعی جامعه میدانند، از مسئولان استان اصفهان خواستند ضمن توجه به مطالبات مردمی، برای اجرای قوانین مرتبط و جلوگیری از گسترش ناهنجاریهای اجتماعی برنامهریزی و اقدام کنند.
این تجمع در مقابل استانداری اصفهان برگزار شد و معترضان بر پیگیری مطالبات خود از مسیرهای قانونی و مسئولیت دستگاههای اجرایی و فرهنگی در قبال مسائل مرتبط با عفاف و حجاب تأکید کردند.
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