الحیدری: ۱۰ میلیون عراقی در تشییع رهبر شهید حماسه آفریدند

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم الحیدری شامگاه چهارشنبه در حاشیه مراسم گرامیداشت چهلمین شب تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به بازتاب گسترده شهادت رهبر شهید در میان مردم عراق اظهار کرد: مردم عراق شخصیت رهبر شهید را صرفاً در جایگاه یک مرجع تقلید نمیدیدند بلکه ایشان را رهبری مجاهد، پرچمدار جبهه حق و شخصیتی میدانستند که در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کرد و در میدان جنگ به شهادت رسید.
وی گفت: همین نگاه موجب شد که حضور مردم عراق در مراسم تشییع رهبر شهید به شکلی کمسابقه و گسترده رقم بخورد و میلیونها نفر از اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور پیدا کنند.
الحیدری با اشاره به زمان برگزاری این تشییع افزود: حضور حدود ۱۰ میلیون نفر از مردم عراق در مراسم تشییع رهبر شهید پیش از آغاز راهپیمایی اربعین، جلوهای بینظیر از ارادت مردم این کشور به ایشان بود و ابعاد این حضور، جایگاه ویژه رهبر شهید را در میان مردم عراق نشان داد.
دبیرکل جنبش عهدالله عراق ادامه داد: تشییع رهبر شهید در عراق تنها یک مراسم سوگواری نبود بلکه جلوهای از پیوند عمیق میان مردم عراق و جریان مقاومت و همچنین نشانهای از جایگاه این شخصیت در میان امت اسلامی بود.
همبستگی امت اسلامی باید تقویت شود
وی با تأکید بر ضرورت استمرار این همدلی گفت: پس از برگزاری چنین مراسم گستردهای، امروز بیش از گذشته نیازمند تقویت وحدت در جامعه اسلامی و میان امت اسلامی هستیم.
الحیدری افزود: در این میان، پیوند و همبستگی میان مردم ایران و عراق از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید زمینههای این وحدت و انسجام بیش از پیش تقویت شود.
وی بیان کرد: ملتهای ایران و عراق در عرصههای مختلف پیوندهای عمیقی با یکدیگر دارند و استمرار این ارتباط و همدلی میتواند در تقویت جایگاه امت اسلامی نقش مؤثری داشته باشد.
دبیرکل جنبش عهدالله عراق خاطرنشان کرد: مراسم تشییع رهبر شهید در عراق نشان داد که پیوندهای میان مردم دو کشور تنها به مناسبات معمول محدود نیست بلکه در عرصههای اعتقادی، دینی و آرمانی نیز ارتباطی عمیق میان دو ملت وجود دارد.
ایران و عراق نقطه قدرت جهان اسلام هستند
الحیدری با اشاره به جایگاه ایران و عراق در جهان اسلام گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکز جهان اسلام و عراق به عنوان سرزمین عتبات عالیات، از جایگاه ویژهای در جهان اسلام و بهویژه در میان شیعیان برخوردار هستند.
وی ادامه داد: این دو کشور از ظرفیتهای مهمی برای تقویت قدرت جهان اسلام و جهان تشیع برخوردارند و ارتباط و همگرایی میان مردم ایران و عراق میتواند این ظرفیت را بیش از گذشته فعال کند.
الحیدری تصریح کرد: تقویت وحدت میان دو ملت و همچنین انسجام در میان امت اسلامی، ضرورتی است که باید پس از حوادث و رخدادهای مهم اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: تشییع گسترده رهبر شهید در عراق، تصویری روشن از پیوند مردم این کشور با آرمانهای جبهه حق ارائه کرد و ضرورت تداوم وحدت و همدلی میان ملتهای مسلمان، بهویژه مردم ایران و عراق را بیش از پیش آشکار ساخت.
قم- دبیرکل جنبش عهدالله عراق با اشاره به حضور گسترده مردم این کشور در مراسم تشییع رهبر شهید گفت: حضور ۱۰ میلیون عراقی در این مراسم، جلوهای بینظیر از ارادت ملت عراق به رهبر شهید بود.
به گزارش خبرنگار مهر، هاشم الحیدری شامگاه چهارشنبه در حاشیه مراسم گرامیداشت چهلمین شب تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به بازتاب گسترده شهادت رهبر شهید در میان مردم عراق اظهار کرد: مردم عراق شخصیت رهبر شهید را صرفاً در جایگاه یک مرجع تقلید نمیدیدند بلکه ایشان را رهبری مجاهد، پرچمدار جبهه حق و شخصیتی میدانستند که در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کرد و در میدان جنگ به شهادت رسید.
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