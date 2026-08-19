دوستی: ۶۵ درصد ظرفیت صنایع کشور همچنان بلااستفاده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی، عصر چهارشنبه در هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاستهای اثرگذار بر فعالیتهای اقتصادی اظهار کرد: بیش از ۶۰ تا ۶۵ درصد ظرفیت صنایع کشور خالی است و برای افزایش تولید، پیش از آنکه به دنبال ایجاد واحدهای جدید باشیم باید موانع پیش روی واحدهای موجود را برطرف کنیم.
وی افزود: فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده بنگاههای اقتصادی میتواند بدون تحمیل سرمایهگذاری جدید انجام شود و در بسیاری از موارد، اصلاح فرآیندها و برطرف کردن موانع موجود، زمینه افزایش تولید را فراهم میکند.
معاون اقتصادی وزیر کشور ادامه داد: یکی از مسائل جدی که در بسیاری از استانها وجود دارد به حوزه تجارت بازمیگردد و بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی نیز تحت تأثیر سیاستهای ارزی بانک مرکزی و قوانین مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا قرار گرفته است.
دوستی با تأکید بر اینکه اصلاح این رویهها باید به صورت ریشهای دنبال شود، بیان کرد: سیاستگذاری در حوزه تجارت باید به گونهای باشد که ضمن صیانت از منافع کشور، امکان فعالیت روانتر بنگاههای تولیدی و تجاری و حضور آنها در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود.
ظرفیت تولید با رفع موانع افزایش مییابد
وی ورود موقت را یکی از ابزارهای مؤثر برای کمک به افزایش تولید دانست و گفت: ورود موقت نباید تنها به عنوان راهکاری برای حل یک مشکل موردی تلقی شود بلکه این ظرفیت میتواند در افزایش توان تولیدی بنگاههای صنعتی کشور نقش داشته باشد.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: اگر یک واحد صنعتی ظرفیت اسمی تولید ۱۰۰ هزار تن داشته باشد اما در عمل تنها ۴۰ یا ۵۰ هزار تن تولید کند، باید بررسی کرد چه عواملی مانع استفاده از ظرفیت باقیمانده شده است.
دوستی ادامه داد: در چنین شرایطی، رفع موانع مربوط به تأمین مواد اولیه، دسترسی به ارز، سرمایه در گردش و بازار میتواند زمینه افزایش تولید واحد صنعتی را فراهم کند و ظرفیت موجود را به چرخه تولید بازگرداند.
وی تصریح کرد: نگاه به افزایش تولید نباید صرفاً از مسیر ایجاد واحدهای جدید باشد بلکه فعالسازی ظرفیتهای موجود نیز یکی از مسیرهای مهم برای رشد تولید و استفاده بهتر از امکانات صنعتی کشور است.
از اعتبار فرش ایرانی صیانت میکنیم
دوستی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حمایت از تولید داخلی تأکید کرد و گفت: تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت فرش باید مورد توجه قرار گیرد و در کنار حل مسائل این صنعت، اعتبار و جایگاه برند فرش ایرانی نیز باید حفظ شود.
وی افزود: برند فرش ایرانی سرمایهای مهم برای کشور است و نباید اجازه داد مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه به جایگاه این محصول در بازارهای داخلی و خارجی آسیب وارد کند.
معاون اقتصادی وزیر کشور همچنین با اشاره به موضوع صدور مجوزهای IRC در وزارت بهداشت اظهار کرد: این موضوع در حال پیگیری است و حداقل باید نمونهگیریهای مورد نیاز در فرآیند صدور مجوز به صورت یکسان انجام شود.
وی ادامه داد: در مواردی که تغییرات ایجادشده ارتباطی با سلامت محصول ندارد، نباید فعال اقتصادی را ملزم به دریافت مجوزهای جدید و زمانبر کرد چرا که طولانی شدن چنین فرآیندهایی میتواند فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با مشکل مواجه کند.
فرصتهای صادراتی نباید از دست برود
دوستی با اشاره به شرایط رقابتی بازارهای صادراتی گفت: فعالان اقتصادی برای حضور در بازارهای خارجی با رقابت فشردهای مواجه هستند و طولانی شدن فرآیندهای اداری و صدور مجوز میتواند فرصتهای موجود برای تولید و صادرات را از بین ببرد.
وی افزود: بازارهایی مانند پاکستان میتواند مقصد محصولات تولیدی کشور باشد اما برای حفظ و توسعه حضور در چنین بازارهایی، فرآیندهای اداری باید با سرعت و هماهنگی بیشتری دنبال شود.
معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان قم اظهار کرد: تصویر امروز قم از نظر تنوع فعالیتهای صنعتی با گذشته تفاوت دارد و این استان دیگر تنها با صنایع سنتی شناخته نمیشود.
وی بیان کرد: در این نمایشگاه، ظرفیتهای متنوعی در حوزههای پتروشیمی، تولید مواد اولیه نساجی، شویندهها و صنایع دارویی به نمایش درآمده است که نشاندهنده گستردگی فعالیتهای صنعتی و تولیدی استان قم است.
قم از زنجیرههای تولید برخوردار است
دوستی با اشاره به وجود خوشهها و زنجیرههای مختلف تولید در استان قم خاطرنشان کرد: مجموعه ظرفیتهایی که در نمایشگاه توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان به نمایش درآمده، نشان میدهد قم از یک مدل مشخص توسعه برخوردار است.
وی افزود: شکلگیری زنجیرههای تولید در بخشهای مختلف اقتصادی میتواند ظرفیتهای موجود استان را بیش از گذشته نمایان کند و زمینه استفاده بهتر از توانمندیهای تولیدی و صادراتی قم را فراهم آورد.
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