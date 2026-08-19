سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با رای دیوان عدالت اداری بر اساس درخواست خودروسازان متاسفانه مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی شورای رقابت ابطال شد.

وی افزود: علی‌رغم تلاش و دفاعیات روشن شورا و همچنین رای بدوی هئیت عمومی دیوان عدالت اداری، در نهایت این دیوان شکایات خودروسازان را وارد دانسته و رای به ابطال مصوبه که تضمین‌کننده حق مصرف‌کننده در برابر افزایش‌ قیمت های احتمالی است، داد.

توکلی ادامه داد: مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی که توسط دیوان باطل شده تصریح داشته که در پیش‌فروش خودرو مبلغ اولیه پرداختی مشمول تورم احتمالی نمی‌شود اما با این ابطال، خودروهای داخلی و مونتاژی ملزم به رعایت این موضوع نبوده و مصرف‌کننده بهای خودرو را چه در مدل پیش‌فروش و چه در مدل مشارکت در تولید باید به قیمت روز بپردازد.

سخنگوی شورای رقابت گفت: با توجه به ابطال مصوبه شورا، امکان طرح شکایات در خصوص اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت منتفی است.