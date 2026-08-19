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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت ابطال شد؛ پیش‌فروش خودرو مشمول قیمت روز می‌شود

مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت ابطال شد؛ پیش‌فروش خودرو مشمول قیمت روز می‌شود

سخنگوی شورای رقابت از ابطال مصوبه ۴۷۳ این شورا و اصلاحات بعدی آن به درخواست خودروسازان توسط دیوان عدالت اداری خبر داد.

سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با رای دیوان عدالت اداری بر اساس درخواست خودروسازان متاسفانه مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی شورای رقابت ابطال شد.

وی افزود: علی‌رغم تلاش و دفاعیات روشن شورا و همچنین رای بدوی هئیت عمومی دیوان عدالت اداری، در نهایت این دیوان شکایات خودروسازان را وارد دانسته و رای به ابطال مصوبه که تضمین‌کننده حق مصرف‌کننده در برابر افزایش‌ قیمت های احتمالی است، داد.

توکلی ادامه داد: مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی که توسط دیوان باطل شده تصریح داشته که در پیش‌فروش خودرو مبلغ اولیه پرداختی مشمول تورم احتمالی نمی‌شود اما با این ابطال، خودروهای داخلی و مونتاژی ملزم به رعایت این موضوع نبوده و مصرف‌کننده بهای خودرو را چه در مدل پیش‌فروش و چه در مدل مشارکت در تولید باید به قیمت روز بپردازد.

سخنگوی شورای رقابت گفت: با توجه به ابطال مصوبه شورا، امکان طرح شکایات در خصوص اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت منتفی است.

کد مطلب 6921449
سمیه رسولی

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    نظرات

    • مالباخته IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      50 0
      پاسخ
      ما قرارداد داریم ، توی قرارداد ذکر شده شامل مصوبه هستید ،چرا دارید پا روی قرارداد و حق مصرف کننده میزارید ، من الان از کجا پول جور کنم 😭
    • خریدار پارس نوآ IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      48 0
      پاسخ
      ما قراردادمون رو در آبان ۱۴۰۴ و با عنوان پیش فروش امضا کردیم. ضمن اینکه طبق قانون نباید رای جدید عطف به ماسبق شود. اگر غیر از این باشد، دیگر در عدالت دیوان عدالت اداری هم باید شک کرد.
    • علی باقری IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      33 0
      پاسخ
      باورکردنی نیست مثل اینکه آپارتمان پیش خرید کنی و نصف مبلغ اول بدی ولی فروشنده بگه قیمت خانه در قسط آخر مشخص میشه و بقیمت روز باهات حساب میکنم
    • بهادر IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      19 0
      پاسخ
      اصلا با عقل جور در نمیاد. کدوم قانون عطف به ماسبق شده تا حالا ؟؟چه خبره تو این مملکت؟ خب ما الان چطور پول جور کنیم؟ بخدا منکه گیج شدم. من 403 تبتنام کردم برا تحویلی 404 الان 10 ماهه که ماشبن رو ندادن بجای اینکه برای حقوق مصرف کننده یه چیزی برام در نظر بگیرن. یعنی باید ماشبن رو به قیمت روز بدم؟؟؟!!!! یعنی بخدا اگه این ظلم نیست پس چیه.
    • ناشناس DE ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      7 2
      پاسخ
      خب الان کسی که دوساله پول داده و ماشینی هم تحویل نگرفته آیا سود تاخیر بهش تعلق میگیره؟
    • علی IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      4 0
      پاسخ
      بازم هم طرف قشر سرمایه دار گرفته شد و مصرف کننده هیچ ولی با این تفاسیر اثر ابطال مصوبه طبق قانون و ماده ۱۳ قانون دیوان از تاریخ تصویب می باشد می ترسیم که باز هم حمایت از تولید کننده باشد و اثر مصوبه را به گذشته سرایت داده باشند البته تولید کننده نه سر هم کننده بگو
    • محمد IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      5 0
      پاسخ
      با سلام ببخشید قیمت روز یعنی چه روزی روزی که دعوتنامه رو می‌بایست خودرو ارسال کنه که نکرده یا امروز خب من الان زمانی که در آذر سال قبل موعد ارسال دعوتنامه م بوده ساینا دوگانه ۶۲۰ بوده که شرکت ارسال نگرده الان دیکه ۸ ماه تو تاخیره حالا سوال ۶۲۰ آذر ملاکه یا ۱۰۲۰ مرداد امسال یعنی من ۲۲۵ تومن واریزی رو از ۶۲۰ کم کنم یا از ۱۰۲۰ وجدانا پاسخ بدید ممنونم
    • موعد تحویل اسفند۴۰۴ IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      18 0
      پاسخ
      این حکم باید از این به بعد اجرا بشه نه در قراردادهای سابق که موعدش هم گذشته .این چه عدالتی است که من با آن شرایط موجود مفاد قرارداد را قبول کردم و حالا که پولم بی ارزش شده قرارداد را به نفع فروشنده تغییر میدهید؟
    • IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      0 1
      پاسخ
      سلا آیا با لغو مصوبه ۴۶۳ ما که قرار داد داریم شامل این طرح میشیم
    • ناشناس IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      8 0
      پاسخ
      هر دم از این باغ بری می‌رسد تازه تر از تازه تری میرسد
    • زهرا IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      6 0
      پاسخ
      پس چرا پیش فروش بخریم وقتی در نهایت باید قیمت روز پول بدیم؟ بیشتر به نفع فروشنده هستش
    • داود IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      5 0
      پاسخ
      سال ۱۴۰۲در طرح شاهین پلاس شرکت شرکت کردم در آذر ماه ۱۴۰۳ مبلغ ۴۲۳ میلیون اون هم با فروختن ۱۰۰گرم طلا جورکردم تحویل خودرو در آذرماه ۱۴۰۴ بود الان ۹ماه تاخیر خورده حالا این طرح ابطال مصوبه شورای رقابت من هم شامل میشود یا نه؟
    • IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
      0 0
      پاسخ
      ایران‌خودرو عامل نارضایتی
    • جعفی IR ۰۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
      3 0
      پاسخ
      #انصراف بدیم حساب کار دستشون بیاد
    • بینام IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      2 0
      پاسخ
      من میرم انصراف بدم ماشین هم نخواستیم اینم مال خودتون فقط هیچ وقت حلالتون نمیکنم
      • بهزاد IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
        0 0
        منم‌میرم‌برای انصراف
    • مصرف کننده مظلوم IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      2 0
      پاسخ
      اگه قرار باشه پیش پرداخت بدیم و زمان تحویل دوباره باقیمت روز کل مبلغو پرداخت کنیم مگه دیوانه هستیم پول بدیم به خودروساز که اخرش هیچ بشه. خوب پول دست خودمون هست میریم ماشین متناسب با پولمون میخریم. عجب اوضایی شده واقعا هیچ کس نیست به داد ما برسه. خودرو ساز هر کاری دوست داره سر مردم میاره.من 730 میلیون دادم دنا تحویل اذر الان ایران خودرو قیمتش کرده 2میلیارد من باید 1300 دیگه پرداخت کنم اندازه مبلغ اولیه که قرار بود کل ماشین. تحویل بگیرم.فکر کنید واقعا یعنی پول من صفر شده.عجیبه
    • زیان دیده از سایپا IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
      1 0
      پاسخ
      واقعا متاسفم واقعا دیوان عدالت .شورای رقابت .حمایت مصرف کننده .

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