شيمون پرز خواستار فشارهاي بين المللي جهت متلاشي شدن جنبش حزب الله شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الجزيره عربستان ، شيمون پرز خواستار متلاشي شدن جنبش حزب الله شد حزبي كه توانست اراضي اشغالي جنوب لبنان را از اشغال رژيم صهيونيستي در سال 2000 آزاد كند .



پرز گفت : سخنان بشار اسد رئيس جمهور سوريه در پارلمان اين كشور نشان داد كه وي مي خواهد از عمل به مطالبات شوراي امنيت مبني بر عقب نشيني كامل نيروهاي سوري از لبنان فرار كند.



معاون شارون بر ضرورت اعمال فشار بر سوريه براي آنچه وي آزاي لبنان ادعا كرد، شد و انحلال و متلاشي شدن حزب الله را خواستار شد.



از سوي ديگر سيلوان شالوم وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي يكشنبه گذشته به واشنگتن سفر كرد تا مقدمات سفر آريل شارون نخست وزير اين رژيم را به آمريكا فراهم كند



به گفته منابع وزارت امور خارجه اسرائيل هدف از اين ديدار افزايش فشارهاي بين المللي بر سوريه براي عقب راندن نيروهايش از لبنان است.

شايان ذكر است تظاهرات ميليوني وتاريخي روز سه شنبه در لبنان كه با هدايت و سازماندهي جنبش حزب الله و ديگر گروه هاي مردمي لبنان برگزار شد باعث شد كه جنبش حزب الله به عنوان يك جنبش مردمي تاثير گذار در صحنه سياسي و اجتماعي لبنان به جهانيان معرفي شود تا جائي كه كوفي عنان اقرار كرد بايد حزب الله را به عنوان يك قدرت در صحنه لبنان شناسايي كرد.



تظاهرات ميليوني مردم لبنان و هنرنمايي حزب الله در برگزاري آن خشم و نگراني مقامات اسرائيل و آمريكا را به دنبال داشت .