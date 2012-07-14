  1. اقتصاد
۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۴

کاتب درگفتگو با مهر:

گزارش تفریغ بودجه 90 هفته آینده در مجلس قرائت می‌شود

گزارش تفریغ بودجه 90 هفته آینده در مجلس قرائت می‌شود

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 90 در صحن علنی مجلس در هفته آینده خبر داد.

غلامرضا کاتب در گفتگو با مهر درخصوص زمان قرائت گزارش تفریغ بودجه  در صحن علنی مجلس اظهارداشت:  بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، قرار است هفته آینده عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور برای قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 90 به مجلس بیاید.

وی افزود: متاسفانه تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سال 90 تا پایان شهریور ماه، مشکلاتی را در این رابطه به وجود آورده است.

به گزارش مهر، پیش از این کمیسیون برنامه و بودجه با این توجیه که تصویب طرح مذکور بی انضباطی مالی را دامن می‌زند و بدعتی جدید و موجب اخلال در بودجه ریزی خواهد شد طرح مذکور را رد کرد اما نمایندگان مجلس کلیات این طرح دو فوریتی را تصویب کردند. 

کد مطلب 1649691

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