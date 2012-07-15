به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه به زندگی رئیس‌علی دلواری و دفاع مردم در زمان اشغال جنوب ایران توسط انگلیسی‌ها است. فیلمنامه‌نویسان این مجموعه که هنوز عنوان آن مشخص نیست، مهدی عزیزی و ابوالفضل آهنگچیان هستند.

همچنین محمود فلاح که پیش از این سریال "مختارنامه" را در مقام تهیه‌کننده روانه آنتن کرده بود، تهیه‌کنندگی مجموعه جدید محمدحسین لطفی را برعهده دارد. تاکنون حضور مریم بوبانی در این پروژه قطعی شده‌است و بنابر شنیده‌ها احتمالاً حمید فرخ‌نژاد نیز به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی این مجموعه مقابل دوربین خواهد رفت.

دکور این سریال هم اکنون توسط مجید میرفخرایی در شهرک دفاع‌مقدس ساخته شده و عبدالله اسکندری نیز طراحی گریم این مجموعه را برعهده دارد.

محمدحسین لطیفی پیش از این فیلم "روز سوم" را در ژانر دفاع‌مقدس ساخته بود که جوایز متعددی را هم از جشنواره‌های داخلی نصیب خود کرده‌است. او در زمینه سریال‌های تاریخی نیز تجریه کارگردانی مجموعه "نردبام آسمان" را در کارنامه دارد. وی به تازگی ساخت دو مجموعه "قلب یخی" و "ساخت ایران" را برای شبکه نمایش خانگی به پایان رسانده است.

پیش از انقلاب اسلامی سریال "دلیران تنگستان" با همین موضوع و به کارگردانی همایون شهنواز ساخته شد که به دلیل فضای حماسی و پرداختن به زندگی رییسعلی دلواری با استقبال زیادی مواجه شد.