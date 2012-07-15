کورش جنوبی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت عملیات ساخت مجتمع پتروشیمی استهبان فارس با بیان اینکه این مجتمع یکی از واحدهای مسیر خط لوله اتیلن مرکز است، گفت: در حال حاضر 20 درصد سهام این واحد پتوشیمیایی در اختیار دولت و مابقی سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی و برخی از سرمایه گذاران خارجی در حال انجام است.

مدیرعامل پتروشیمی استهبان یکی از مهمترین ویژگی هیا طراحی، ساخت و نصب پتروشیمی استهبان را تولید انحصاری یک محصول استراتژیک در صنایع پتروشیمی جهان عنوان کرد و افزود: در این مجتمع برای تولید سالانه 100 هزار تن اتیلن وینیل استات برنامه ریزی شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه اتیلن وینیل استات برای نخستین بار قرار است در صنعت پتروشیمی کشور تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شود، تصریح کرد: با تولید اتیلن وینیل استات کشور از واردات این محصول استراتژیک پتروشیمی به خودکفایی می رسد.

وی با یادآوری اینکه اتیلن وینیل استات (EVA) در صنایع مختلفی همچون قطعات خودرو، انواع چسب، کابلهای مخابراتی، بسته بندی، واشرها و اسباب بازی، قطعات تزریقی و بهداشتی کاربرد دارد، بیان کرد: قرار است خوراک پتروشیمی استهبان سالانه به میزان 115 هزار تن اتیلن از خط اتیلن مرکز تامین شود.

جنوبی همچنین از انجام مذاکراتی با شرکت پژوهش و فنآوری پتروشیمی برای استفاده از یک لیسانس بومی در ساخت پتروشیمی استهبان خبر داد و یادآور شد: علاوه بر این قرار است در ساخت و راه اندازی این مجتمع پتروشیمی یک سرمایه گذار خارجی مشارکت داشته باشد.

مدیرعامل پتروشیمی استهبان در پاسخ به سوال مهر در خصوص چشم انداز تولید و مصرف اتیلن وینیل استات (EVA) در بازار جهانی پتروشیمی، توضیح داد: ظرفیت جهانی تولید این محصول شیمیایی در سال 2009 میلادی حدود 2.4 میلیون تن که پیش بینی می شود تا سال 2014 میلادی این ظرفیت به حدود 2.7 میلیون تن در سال افزایش یابد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر در هیچ یک از کشورهای منطقه خاورمیانه، آفریقا و اقیانوسیه امکان تولید اتیلن وینیل استات (EVA) وجود ندارد، بیان کرد: ایران نخستین کشور منطقه بوده که برای تولید این محصول استراتژیک و کمیاب پتروشیمی اقدام کرده است.

وی درباره تقاضای جهانی EVA افزود: مصرف جهانی EVA در سال 2009 میلادی حدود 2 میلیون تن بوده که پیش بینی می شود با رشد 6.1 درصد تا پنج سال آینده به حدود 2.5 میلیون تن و تا سال 2019 میلادی با رشد 3.5 درصدی به مرز سه میلیون تن افزایش یابد.

به گفته جنوبی همچنین برآوردهای انجام گرفته نشان می دهد مصرف اتیلن وینیل استات (EVA) تا پنج سال آینده در بازار آسیا به 1.6 میلیون تن، اروپای غربی به 550 هزار تن و آمریکای شمالی به 430 هزار تن در سال افزایش یابد.

مدیرعامل پتروشیمی استهبان با اعلام اینکه هم اکنون کل نیاز کشور به اتیلن وینیل استات (EVA) از طریق واردات از کشورهای اروپای غربی، کره‌جنوبی و تایوان تامین می شود، تبیین کرد: به منظور تسریع در عملیات اجرایی ساخت این مچتمع پتروشیمی مذاکراتی برای اخذ منابع مالی از صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه هم اکنون مجوزهای لازم از شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای ورود سرمایه‌گذاران جدید برای ساخت این طرح صادر شده است، خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی این طرح پتروشیمی در مدت 5 سال راه‌اندازی شود.