اولین سمینار تخصصی والدین و فرزندان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سمینار جمعی از اساتید دانشگاه، حجت الاسلام برمایی مدیر موسسه بارش افکار و مدرس حوزه و دانشگاه، مهندس دیده بان کارشناس آموزشی و مشاوره و مجری و مبتکر طرح نوین هوشمندسازی مراکز علمی و مهندس خان جمالی و... حضور دارند.

همچنین سرفصلهایی نظیر فرآیندهای تربیتی در حوزه دین و روانشناسی ، بررسی بلوغ جسمی - جنسی در نوجوانان، تاثیر آگاهیهای دینی درامر کنترل نوجوانان، آگاهی و کسب مهارتهای ضروری ازسوی والدین، نحوه ارتباط موثر والدین با فرزندان و نیز والدین و مدیریت فضای مجازی در این سمینار مورد بررسی قرار می گیرد.

در پایان سمینار اساتید به سئوالات حاضرین پاسخ می دهند.

علاقه مندان جهت شرکت درسمینار می توانند به نشانی: سیدخندان، خیابان جلفا، فرهنگسرای ارسباران مراجعه نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 22000827 - 22009000 تماس بگیرند.