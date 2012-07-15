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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۹

اولین سمینار تخصصی والدین و فرزندان برگزار می شود

اولین سمینار والدین و فرزندان در راستای تحکیم خانواده ، با هدف ارایه راهکارهای کاربردی در امر تربیت فرزندان در سنین مختلف با حضور اساتید حوزه و دانشگاه روز دوشنبه 26 تیرماه جاری در فرهنگسرای ارسباران برگزارمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سمینار جمعی از اساتید دانشگاه، حجت الاسلام برمایی مدیر موسسه بارش افکار و مدرس حوزه و دانشگاه، مهندس دیده بان کارشناس آموزشی و مشاوره و مجری و مبتکر طرح نوین هوشمندسازی مراکز علمی و مهندس خان جمالی و... حضور دارند.

همچنین سرفصلهایی نظیر فرآیندهای تربیتی در حوزه دین و روانشناسی ، بررسی بلوغ جسمی - جنسی در نوجوانان، تاثیر آگاهیهای دینی درامر کنترل نوجوانان، آگاهی و کسب مهارتهای ضروری ازسوی والدین، نحوه ارتباط موثر والدین با فرزندان و نیز والدین و مدیریت فضای مجازی در این سمینار مورد بررسی قرار می گیرد.
 
در پایان سمینار اساتید به سئوالات حاضرین پاسخ می دهند.
 
علاقه مندان جهت شرکت درسمینار می توانند به نشانی: سیدخندان، خیابان جلفا، فرهنگسرای ارسباران مراجعه نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  های 22000827 - 22009000 تماس بگیرند.
کد مطلب 1650299

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