راه اندازی کمیته قرآن در شورای فرهنگ عمومی/ تشریح فعالیت های قرآنی وزارت فرهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز 25 تیرماه در نشست سراسری مدیران مؤسسات قرآنی کشور که در سالن همایش های فتح المبین برگزار شد، به ارائه سخن پرداخت و گفت: امروز بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم افتتاح می شود که معتقدیم نمایشگاه قرآن، گفتمان قرآنی را در کشور حاکم می کند. رسانه ها به این موضوع می پردازند و بنابراین انس و توجه به قرآن در کشور مضاعف می شود.

وی با بیان اینکه اگر کارها و فعالیت های عمده و در سطح بالا انجام نشود، نمی توانیم فضای قرآنی در کشور ایجاد کرد، افزود: با برگزاری نمایشگاه و جشنواره های قرآنی در سراسر کشور جوان ها با کتاب الهی انس می گیرند و با فعالیت های هنری و ... قرآنی در کشور آشنا می شوند. باید حرکت های بزرگ و غیر مقطعی انجام داد تا برای جوان ها جذاب شود و دائما جریان سازی فرهنگی در کشور انجام گیرد.

حسینی در ادامه سخنانش اظهار داشت: عموما نمایشگاه ها در معرفی به جوانان و خانواده ها مؤثر است، سعی داریم که این نمایشگاه ها و جشنواره ها منحصر در تهران نباشد. همچنین آمادگی داریم که در هر کشوری این نمایشگاه ها را برگزار کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش در تفسیر آیاتی از قرآن کریم تصریح کرد: غالب مردم آمادگی این را دارند که پذیرای پیام حق باشند، اما افرادی که عناد دارند با قرآن و حق مخالفت می کنند. قرآن ذکر برکت است، قرآن مبارک است. این ذکر للعالمین و برای همه جهانیان است و در دسترس همگان قرار دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه قرآن کریم اگرچه دارای مضامین سنگینی است، اما قرآن فرموده «لقد سیرنا الذکر» گفت: قرآن کریم با همه عظمتی که دارد، ذکر است و برای هدایت همه انسان ها نازل شده است.

وی با بیان اینکه علم، دانش و معرفت تنها کافی نیست، دانشی مؤثر است که ذکر باشد، افزود: دانشی مؤثر است که دائم در ذهن انسان باشد. خیلی از علما ممکن است غافل باشند بنابراین عالم مذکر و اهل ذکر مورد نظر قرآن است. قرآن در ابعاد مختلف از نظر زمان و مکان و ... مبارک است و در آیات مختلف به این موضوع اشاره شده است.

حسینی با تأکید بر اینکه با حرکت های معمولی نمی توان قرآن را از مهجوریت خارج کرد، اظهار داشت: سرمایه گذاری های کلانی توسط دشمنان برای دور کردن جوانان و مردم از آموزه های قرآن شده است و ما باید در مقابل شبهه سازی ها و حرکت ها و فعالیت های دشمن بایستیم.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به روایات و احادیث مختلفی گفت: اگر کسی متذکر نشد، از خرد و عقل بی بهره است. خردمند واقعی کسی است که از قرآن بیاموزد. تدبر در قرآن به افراد خاصی محدود نمی شود و علی الابد تمام انسان ها باید در قرآن تدبر کنند.

حسینی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در سال های اخیر در دولت نهم و دهم سعی شد که بیشتر به قرآن و فعالیت های قرآنی پرداخته شود، بیان کرد: فعالیت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محدود به فعالیت های هنری و سینمایی و ... نیست و فعالیت های قرآنی هم بخش مهمی از فعالیت های آن است و مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی در این راستا راه اندازی شد که هفته قبل در جلسه هئیت دولت تصویب شد این مرکز به معاونت وزیر ارتقا یابد و از این به بعد معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهیم داشت.

وی به فعالیت های صورت گرفته در چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: اختصاص نیم درصد بودجه وزارتخانه ها و سازمان ها به فعالیت های قرآنی و تغییر ساختار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر فعالیت های قرآنی است. همان طور که اشاره شد معاونت قرآن و عترت(ع) در این وزارتخانه تشکیل شده است. ساماندهی مؤسسات قرآنی و اعظای مجوز به آنها که تاکنون 1200 مؤسسه دارای مجوز شدند هم از دیگر برنامه های قرآنی این وزارتخانه است.

حسینی با بیان اینکه تا پایان سال جاری این تعداد به 2000 مؤسسه خواهد رسید، بیان کرد: بانک اطلاعاتی این مؤسسات باید تهیه شود تا معلوم شود که چه فعالیت هایی داشته و دارند. مؤسسات باید از ابزار روز برای آموزش استفاده کنند و غیر از آموزش قرآن به فعالیت های مختلف هنری قرآنی هم بپردازند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: 32 جشنواره تعریف شده که امسال در شهرهای مختلف برگزار می شود که مؤسسات قرانی می توانند قرآن آموزان را در این جشنواره ها شرکت دهند. ساماندهی جلسات قرآنی و تقدیر از فعالان و خادمان قرآنی هم از دیگر برنامه های ماست که امشب در افتتاح نمایشگاه قرآن از فعالان و خادمان قرآنی تجلیل خواهد شد. سال گذشته برای اولین بار به زبدگان قرآنی کشور نشان دولتی اهدا شد.

وی در پایان سخنانش از راه اندازی کمیته قرآن در شورای فرهنگ عمومی خبر داد و افزود: در استان ها شورای فرهنگ عمومی به ریاست نماینده ولی فقیه و معاونت استاندارد و در سطح کشور هم شورای فرهنگ عمومی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.