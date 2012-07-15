به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشارنادری در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان فیروزکوه که ظهر یکشنبه در سالن اجتماعات فرمانداری فیروزکوه برگزار شد، ادامه داد: با توجه به سردسیر بودن منطقه، دستگاههای متولی اشتغال در شش ماهه اول سال نسبت به تعهداتشان در بحث اشتغال سال91 تلاش بیشتری باید داشته باشند.

وی بیان داشت: در سال گذشته اداره صنعت، معدن و تجارت ، کمیته امداد و فنی وحرفه ای با 157.94، 128.98 و 124.5 درصد، بهترین عملکرد را در بحث اشتغالزایی داشته اند.

لزوم استفاده از ظرفیتهای گردشگری در اشتغالزایی

افشار نادری افزود: برای محقق کردن اشتغال واقعی شهرستان، اضافه شدن ادارات و نهادهایی که سال گذشته در لیست سهمیه اشتغال نبودند، لحاظ کردن مزیت نسبی شهرستان، تغییر ظرفیت اشتغال اداراتی که ظرفیت پذیرش تعداد اشتغال را ندارند، توسعه بخش کشاورزی، ساماندهی ها وعملیاتی کردن جمع آوری اتباع غیر مجاز و استفاده از ظرفیتهای گردشگری لازم و ضروری است.

وی یادآور شد: فرهنگ جذب نیرو در ادارات وکارخانجات باید نهادینه شود و باید از کانال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

فرماندار فیروزکوه ادامه داد: با توجه به جلسه هفته گذشته با استاندار و فرمانداران شهرستانها ومدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، تصمیمات خوبی برای تحقق بیشتر اشتغالزایی شهرستانهای استان گرفته شد.