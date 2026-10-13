لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از امروز تا پایان هفته، افزایش ابر در ساعات بعدازظهر و عصر همراه با تند باد لحظه‌ای در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در نواحی غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی اصفهان، رگبار باران و احتمال رعدوبرق، به‌ویژه طی ساعات بعد از ظهر و شامگاه امروز سه‌شنبه وجود دارد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بارش نیم‌میلیمتری در ایستگاه فریدون‌شهر طی شبانه‌روز گذشته ثبت شده است.

امینی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان، تغییر محسوسی ندارد، گفت: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) بین ۳۲ و ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.

وی اضافه کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۴ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای هفت درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.