25 عراقی زائر در سانحه تصادف ایوانکی مجروح شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا رضوی خبیر عصر روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل مقر مرکزی پلیس راه استان سمنان با اعلام اینکه در سانحه تصادف یک دستگاه اتوبوس در محور گرمسار - ایوانکی که روز سه شنبه رخ داد، 25 عراقی زائر مجروح شدند، افزود: این سانحه تصادف در کیلومتر شش جاده گرمسار - ایوانکی رخ داد.

وی علت بروز سانحه و واژگونی اتوبوس حامل زائران را انحراف به چپ راننده اتوبوس بیان کرد.

رضوی خبیر با بیان اینکه در اتوبوس دچار سانحه، 47 نفر زائر حضور داشتند، افزود: بی توجهی راننده اتوبوس به جاده ناشی از خستگی و خواب آلودگی سبب انحراف اتوبوس شده است.

به گفته وی، چهار نفر از مصدومان این سانحه به علت شدت جراحت بستری و 21 تن از مصدومان حادثه نیز پس از انتقال به بیمارستان به صورت سرپایی مداوا و مرخص شدند.

فرمانده پلیس راه استان سمنان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر مهم ترین علت تصادف در جاده های استان در محور تهران - مشهد، گفت: واژگونی خودروها مهمترین علت تصادفات رانندگی در راه های استان سمنان است.

وی به رانندگان عبوری از راه‌های این استان توصیه کرد به علت کویری بودن این استان در فواصل مختلف دقایقی استراحت و سپس ادامه مسیر دهند و کمربند ایمنی را برای تمام سرنشینان خودرو استفاده کنند.

رضوی خبیر با تاکید بر پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی اظهار داشت: رانندگان وسایل تقلیه عمومی برای حفظ جان و سلامت مسافران و پیشگیری از بروز هر گونه سوانح باید به دقت قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

به گزارش مهر، این زائران در حال بازگشت از مشهد به کشورشان عراق بودند که در محدوده مسیر ایوانکی در 45 کیلومتری تهران دچار سانحه شدند.

بیش از 550 کیلومتر از مسیر 900 کیلومتری تهران - مشهد از استان سمنان می گذرد.