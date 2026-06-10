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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۱

تصادف ال‌نود و پیکان وانت در ایوانکی؛ ۵ نفر مصدوم شدند

تصادف ال‌نود و پیکان وانت در ایوانکی؛ ۵ نفر مصدوم شدند

سمنان- معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان سمنان از مصدومیت پنج نفر در پی برخورد دو دستگاه خودروی ال‌نود و پیکان وانت در کیلومتر شش محور ایوانکی به شریف‌آباد خبر داد.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع سانحه رانندگی برخورد دو خودرو ال نود و پیکان وانت کیلومتر شش محور ایوانکی به شریف آباد خبر داد و بیان کرد: تیم امدادی ایوانکی به محل این حادثه اعزام شدند.

وی از مصدومیت پنج نفر در این حادثه خبر داد و در توضیحات افزود: سه نفر از این افراد اتباع خارجی افغانستان بودند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان به انجام اقدامات لازم برای مصدومان حادثه اشاره کرد و ادامه داد: این مصدومان با همراهی اورژانس راهی مراکز درمانی شدند.

باغبان افزود: از رانندگان درخواست داریم برای پیشگیری از هر گونه حادثه تلخ و غیر قابل جبران حتما موارد ایمنی و راهنمایی و رانندگی را رعایت و با حواس شش دونگ رانندگی کنند.

کد مطلب 6856574

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