به گزارش خبرگزاری مهر، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی گفت: با برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال 91 تمام واحدهای دامداری، مرغداری و گلخانه های کشور به لحاظ استفاده از تکنولوژی های جدید و مدرن به روز می شوند.

اظهارداشت: به لحاظ کیفیت تولید محصولات کشاورزی نیز در دو سال اخیر دستورالعمل های لازم فنی به واحدهای مرغداری، پرورش آبزیان و دامداری ها برای تولید محصولات کاملا سالم ابلاغ شده و این واحدها تحت نظارت جامع قرار گرفته اند و در قدم بعدی تا پایان سالجاری گلخانه ها، مزارع سبزی و صیفی و باغات نیز با صدور دستورالعمل های لازم تحت پوشش قرار می گیرند تا محصولات تولیدی آنان نیز کاملا اطمینان بخش باشد.

وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: ظرفیت‌های بالایی برای توسعه و رشد بخش کشاورزی در کشور برای افزایش تولید وجود دارد که در این راستا نیازمند سرمایه گذاری های جدید هستیم.

وی گفت: در سال جاری 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود و کارمزد 7 درصد برای توسعه سرمایه گذاری های بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فعالیت‌های این وزارتخانه در عرصه توسعه و تقویت زیرساخت های بخش کشاورزی شامل توسعه شبکه های آبیاری نوین و اصلاح ساختار واحدهای تولیدی و نیز برنامه ریزی و فعالیت در زمینه تولید محصولات کشاورزی سالم در کشور اظهارداشت: احداث شبکه های نوین آبیاری در کشور آغاز فعالیت دولت نهم به این سو به بیش از یک میلیون و 200 هزار هکتار افزایش یافته که عمده آن، طی 2 تا 3 سال اخیر اجرایی شده و این در شرایطی است که تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم حدود 500 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش شبکه‌های نوین آبیاری قرار داشت.