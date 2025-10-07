به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد اظهار کرد: برای اتصال واحدهای مرغداری و گلخانه ها به شبکه گاز رسانی تصمیمات لازم اتخاذ شده است.
وی افزود: بخش خصوصی باید هرچه سریعتر به شبکه گاز متصل شود و تمهیداتی نیز اندیشیده شده است تا هیچ خللی در روند تولید مرغداران و گلخانههای استان ایجاد نشود.
معاون استانداری هرمزگان با اشاره به مزایای اتصال به شبکه گاز بیان کرد: استفاده از گاز به عنوان انرژی پاک، باعث کاهش آلایندگی زیستمحیطی میشود و با توجه به قیمت ارزانتر آن نسبت به سایر سوختهای فسیلی، منجر به کاهش چشمگیر هزینههای تولید نیز خواهد شد.
شهرزاد تاکید کرد با توجه به زیرساخت های انجام شده و همچنین توسعه شبکه گازرسانی در استان لازم است واحدهای تولیدی مذکور مقدمات لازم را با هماهنگی دستگاه های مرتبط فراهم کرده و بر اساس برنامه زمانبندی ارائه شده و مهلت مقرر ، شبکه داخلی را ایجاد و اتصال به شبکه گازرسانی در برنامه های خود قرار دهند .
معاون اقتصادی استانداری هرمزگان با بیان تمهیدات اندیشیدهشده تصریح کرد: در این راستا ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم برای گازرسانی در سطح استان با شتاب بیشتری دنبال میشود و همچنین با هماهنگیهای بیندستگاهی انجامشده، زمینه دسترسی واحدهای تولیدی گلخانه و مرغداری به شبکه گاز فراهم شده است.
شهرزاد با اشاره به ظرفیتسازی انجامشده خاطرنشان کرد: با توجه به مستقر شدن شرکتهای متعدد ارائهدهنده خدمات اتصال در استان، لازم است واحدهای تولیدی با مراجعه به شرکت گاز و شرکت پخش و پالایش، مقدمات اتصال خود را سریعتر فراهم کنند.
وی با تأکید بر لزوم سرعت بخشی به این روند گفت: انتظار داریم کلیه واحدهای یادشده با بهرهگیری از ظرفیت ایجادشده، حداکثر تا قبل از آغاز فصل سرد سال به شبکه گاز وصل شوند تا شاهد تثبیت تولید و افزایش بهرهوری در این بخش باشیم.
معاون اقتصادی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: این روند تضمین میکند که سیاست گذاری به سمت بهرهگیری از انرژی پاک و اقتصادی گاز، بدون ایجاد اختلال در زنجیره ارزش تولید استان، به طور کامل پیش رود.
