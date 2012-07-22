باورهای اشتباهی که آتش به زندگی مردم می زند/ مصرف شیشه به قیمت زندگی

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اطلاع رسانی های بسیار، این روزها هنوز هم شنیدن نام "شیشه"، دل های پدران و مادران این سرزمین را به آتش می کشد و اعتیاد به این دانه های کریستالی مخدر تیشه بر ریشه سبز جوانان این مرز و بوم می زند.

رئیس اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه شاهد استفاده از این ماده محرک به عناوین مختلف در بین جوانان هستیم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در کشور با رشد تولید و مصرف مت آمفتامین "شیشه" رو به رو هستیم.

فیروزه جعفری با بیان اینکه شیشه عوارض پر صدا و درمان سختی دارد، گفت: تولید این ماده در کارگاه های تولید داخلی سبب کاهش قیمت شیشه در کشور شده است.

جعفری افزود: تعداد مصرف کنندگان ماده صنعتی شیشه در کشور رو به افزایش است و این موضوع توجه بیشتر مردم و مسئولان را می طلبد.

مصرف شیشه به بهانه لاغر شدن

وی با اشاره به باورهای اشتباه در مورد مصرف شیشه گفت: شبکه های ماهواره ای از ویژگی کاهش وزن و لاغر شدن برای جذابیت تبلیغات داروهای غیرقانونی خود استفاده می کنند و افراد با استفاده از این داروها دچار بی اشتهایی شده با از دست دادن پروتئین در بدن ظاهری افتاده و نامناسب پیدا می کنند.

وی افزایش تمرکز، درمان استرس و افسردگی و دستیابی به حالت شادی و نشاط و افزایش قوای جنسی را از دلایل مصرف این ماده محرک ذکرکرد.

رئیس اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اولین مصرف مت آمفتامین احساس راحتی، نشئه و رفتار دوستانه ایجاد می کند و دوزهای پایین در اوایل مصرف موجب بهبود عملکرد می شود.

وی افزود: اما واقعیت مت آمفتامین این است که با ادامه مصرف، بدن نیاز به دوزهای بالاتری پیدا می کند و اثرات نامطلوب آن آشکار می شود.

عوارض شدید جسمی مصرف محرک ها در بدن

فیروزه جعفری در ادامه عوارض شدید جسمی مصرف محرک ها در بدن را یادآورشد و گفت: مصرف شیشه سکته های مغزی و قلبی، خونریزی های داخل مغز را سبب می شود.

وی افزود: از جمله اثرات نامطلوب جسمانی مصرف مت آمفتامین ها، مشکلات قلبی عروقی، افزایش فشار خون، خشکی دهان، افزایش دمای بدن، افزایش تنفس و بیماریهای دهان و دندان است.

شیشه عامل سکته های مغزی و قلبی در سنین زیر 40 سال

جعفری بیان کرد: شیوع سکته های مغزی و قلبی در سنین زیر 40 سال در کشور احتمالا از مصرف شیشه حکایت دارد و بخش مخصوصی در بیمارستانهای قلبی کشور درگیر عوارض ناشی از شیشه هستند.

وی با توجه به اثرات مصرف شیشه در معتادان گفت: با توجه به اینکه این افراد نظافت و حمام ندارند با خارش و ایجاد زخم و خونریزی در بدن مواجه می شوند و مشکلات دهان و دندان نیز با شدت زیاد در مصرف کنندگان شیشه وجود دارد.

وی بیان کرد: در فاز اول مصرف کننده شیشه با انرژی زیاد روبرو است اما به مرور زمان اگر مصرف نکند حداقل کارها را هم نمی تواند انجام دهد و بدون ماده تمرکزی در فرد وجود ندارد.

پرخاشگری شدید و جنون از عوارض روانی مصرف شیشه

وی عوارض روانپزشکی مصرف شیشه را نگران کننده دانست و افزود: رفتارهای تکانه ای، پرخاشگری های شدید و جنون از عوارض روانی مصرف شیشه است و هر روز شاهد یک خبراز قتل، خودکشی و رفتارهای تکانه ای شدید در رسانه هاهستیم.

جعفری گفت: یک چهارم مصرف کنندگان شیشه دارای نوسانات خلقی هستند و صددرصد گزارش بدبینی در این افراد را داریم و در درجات کمتر هذیان در این افراد دیده می شود.

توهمات و هذیان شاخص مصرف شیشه است

وی با اشاره به توهم وهذیان در مصرف کننده شیشه افزود: توهمات و هذیان شاخص مصرف شیشه است و توهمات شنوایی و بینایی در مصرف کنندگان شیشه از بیماران اسکیزو فرنی بیشتر است وکسانی که مستعد ابتلا به اسکیزوفرنی هستند با مصرف شیشه علائم شدید تری پیدا می کنند.

وی گفت: شکایاتی که در دادگاههای خانواده در مورد بدبینی به همسر مطرح می شود عمدتا ناشی از سوء ظن وبد بینی و بی اعتمادی است که عارضه اصلی مصرف شیشه در مصرف کنندگان این ماده است.

درمان شیشه کاملا غیردارویی است

وی در مورد درمان اعتیاد به شیشه گفت: درمان اعتیاد به شیشه کاملا درمان غیر دارویی است و داروهایی که برای درمان شیشه پیشنهاد شده است تاثیر کمی دارند وعمده درمان غیردارویی است.

وی افزود: هدف از مداخلات داروی این است که علائم آزار دهنده را در فرد برطرف کنیم، و تلاش کنیم تا عوارضی مانند وسوسه و افسردگی را در فرد مصرف کننده شیشه کاهش دهیم.

وی افزود: متادون درمان شیشه نیست و تنها درمواردی که مصرف شیشه و کراک باهم باشد متادون کراک را پوشش می دهد، اما در درمان شیشه رفتار درمانی و روان درمانی لازم است و این درمان وابسته به همکاری معتاد است.

30 درصد تخت های بیمارستانی کشور در اشغال معتادان شیشه

وی با بیان اینکه سایکوز ناشی از شیشه مشکلات عمده ای را در کشور ایجاد کرده گفت: 30 تا 50 در صد از تخت های بیمارستانهای کل کشور اشغال این نوع بیماران است و با کمبود تخت روانپزشکی در کشور مواجهیم.

وی در مورد مسمومیت ناشی از مصرف این ماده گفت: کسانی که مسمومیت از مصرف شیشه دارند به محض بستری و درطی چهار روز علائم در آنان بر طرف می شود.

وی در ارتباط با عارضه افسردگی در این افراد در فاز زود رس و دیر رس روان درمانی را توصیه کرد و افزود: در درمان افسردگی اعتیاد بایستی روی تغییر سطح و اصلاح شیوه زندگی کار کرد.

آمار مصرف شیشه در خراسان رضوی پایین است

وی از پایین بودن آمار مصرف کنندگان شیشه در خراسان رضوی خبر داد و گفت: شیوع مصرف شیشه در کشور رو به افزایش است و متاسفانه مصرف این ماده در زنان نیز شیوع بالایی دارد.

محمد سلطانی ،رئیس شعبه 3 دادگاه انقلاب مشهدهم در رابطه با پیامدهای قانونی شیشه به خبرنگار مهر گفت: قانونگذار دو رویکرد درباره مصرف مواد در کشور دارد، پیامدهای مصرف شیشه برای معتادان و پیامدهای نگهداری، خرید و فروش در حوزه قاچاق شیشه و برخوردهای قانونی که قانونگذار با قاچاقچیان شیشه دارد.

لزوم نگاه درمانی به حوزه اعتیاد

وی با بیان اینکه معتادان تا قبل اصلاح شلاق می خورند افزود: افراد غیر معتادی که مواد مخدر و روان گردان مصرف کنند از دو میلیون ریال تا 10 میلیون ریال جزای نقدی و50تا 74 ضربه شلاق دارد.

سلطانی گفت: چاره این درد شلاق نیست و نظام با تلاش های زیادی که دراین راه انجام داده باید به نگاه درمانی در حوزه اعتیاد وجرم زدایی ازمصرف درحد اعتیاد توجه بیشتری داشته باشد.

استعمال مواد مخدر ومصرف شیشه جزای نقدی دارد

وی با اشاره به اینکه استعمال مواد مخدر ومصرف شیشه کماکان جزای نقدی راخواهد داشت گفت: در حوزه خراسان رضوی وضعیت درمانی بهتری نسبت به برخوردهای قضایی در جریان است.

رئیس شعبه 3 دادگاه انقلاب مشهدافزود: در حوزه قاچاق شیشه از سال 82 کشور به خوابی فرو رفته بود و بعد ازاین که شاهد قتل، سوء ظن به همسرو جنون در مصرف کنندگان شیشه بودیم و بلاهای متعددی که این ماده برسر خانواده ها آورد نظام به این نتیجه رسید که برخورد با شیشه از برخورد با هرویین باید شدیدتر باشد.

حبس دائم برای سازندگان شیشه

سلطانی با بیان اینکه در قانون مواد روان گردان از جمله آمفتامین ها در فهرست شماره یک قرار دارند گفت: مصرف این موادشامل حبس جنایی درجه یک و برای وارد کردن و ساخت این گونه موادحبس دائم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: جهشی در مجازات آمفتامین ها اتفاق افتاد و از شش ماه حبس برای نگهداری 100 گرم شیشه در تاریخ 14 دی ماه سال 89 مجازات اعدام در نظر گرفته شد.

وی تاکید کرد: مصرف شیشه دربارچهارم حتی اگر یک سانتی گرم باشد 10 تا 15 سال حبس دارد و در صورتی که مجموع چهاربار بیش از 30 گرم باشد برای این مصرف کننده حکم اعدام صادرمی شود.

وی گفت: معتاد مصرف کننده شیشه که در سه مرتبه دستگیری با جزای نقدی آزاد شده بود برای بار چهارم با 2 سانتی گرم شیشه به 15 سال حبس محکوم شد.

سلطانی با بیان اینکه بایستی با کارگاههای تولید شیشه برخورد جدی شود افزود: متاسفانه تولیداین ماده زیاد شده است.

وی تولید پایپ در منزل را در مشهد از معضلاتی دانست که گریبانگیر این شهر شده است و افزود: با تولید کنندگان پایپ و شیشه باید برخورد قاطعی شود.

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گزارش: زهره رنگ آمیز