به گزارش خبرگزاری مهر، معاون انجمن سینمای جوان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با ابراز خرسندی از درخشش هنرمندان قمی در جشنواره منطقه‌ای دنا گفت: طاهره براتی‌نیا با ارائه فیلمنامهطلبه‌ای به من پی‌ام بده موفق به کسب رتبه نخست در بخش فیلمنامه این جشنواره شد.

رضا ابوذر افزود: حدود 200 نفر از جوانان هنرمند قمی در بخش‌های مختلف این جشنواره شرکت کردند که چهار نفر حائز رتبه شدند.

وی ادامه داد: در بخش تحقیق و پژوهش این جشنواره دیپلم افتخار به روح‌ الله داوری از هنرمندان قمی برای فیلم مستند ضریح عشق اهدا و سید حمید حسینی اطهر با ارائه فیلم آپاراتچی و مصطفی کوچکی با ارائه فیلم اسب سوار حبیب در بخش بهترین فیلم داستانی دیپلم افتخار کسب کردند.



معرفی مسئول واحد نمایش حوزه هنری قم

احمد سلیمانی کارگردان و بازیگر تلویزیون و تئاتر در حکمی از سوی وحید فرجی رئیس حوزه هنری قم به عنوان مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان قم منصوب شد.

احمد سلیمانی دانشجوی رشته بازیگری دانشگاه آزاد اسلامی اراک است پیش از این مسئولیت انجمن هنرهای نمایشی استان قم، مسئولیت انجمن تئاتر بسیج استان، دبیری جشنواره تئاتر بسیج، سرپرستی تئاتر گروه آئین و مسئولیت کانون تئاتر کودک و نوجوان حوزه هنری قم را به عهد داشته است.