۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۰

میزان بارش در شهرهای استان بوشهر

بوشهر- مدیرکل هواشناسی استان بوشهر، میزان بارش باران در شهرهای استان را تشریح کرد و گفت: بیشترین بارش مربوط به خارگ بوده است.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مقدار بارش ایستگاه‌های هواشناسی استان بوشهر تا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح امروز اظهار کرد: بیشترین میزان بارش در خارگ با ۱۹۴ میلیمتر و جم با ۱۹۱ میلیمتر بوده است.

وی میزان بارش در عسلویه را ۱۲۸ میلیمتر عنوان کرد و ادامه داد: در کنگان ۱۱۶ میلیمتر، در دیر ۱۱۲ میلیمتر و در گناوه ۱۰۹ میلیمتر بارش ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: میزان بارش در بهرگان ۹۱ میلیمتر، در دیلم ۷۶ میلیمتر، در بوشهر ۶۸ میلیمتر و در خورموج ۵۶ میلیمتر بوده است.

وی میزان بارش در برازجان را ۵۰ میلیمتر عنوان کرد و افزود: در اهرم نیز ۴۸ میلیمتر بارش ثبت شده است.

    • ایران IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      13 0
      پاسخ
      خدایا به عطای همه نعماتت خصوصا بارش باران این رحمت الهی شکرت هزاران بار
    • محمود IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      2 0
      پاسخ
      خدا برای همه الطاف بیکرانت شکر خصوصا بارش باران

