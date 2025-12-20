میزان بارش در شهرهای استان بوشهر

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مقدار بارش ایستگاه‌های هواشناسی استان بوشهر تا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح امروز اظهار کرد: بیشترین میزان بارش در خارگ با ۱۹۴ میلیمتر و جم با ۱۹۱ میلیمتر بوده است.

وی میزان بارش در عسلویه را ۱۲۸ میلیمتر عنوان کرد و ادامه داد: در کنگان ۱۱۶ میلیمتر، در دیر ۱۱۲ میلیمتر و در گناوه ۱۰۹ میلیمتر بارش ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: میزان بارش در بهرگان ۹۱ میلیمتر، در دیلم ۷۶ میلیمتر، در بوشهر ۶۸ میلیمتر و در خورموج ۵۶ میلیمتر بوده است.

وی میزان بارش در برازجان را ۵۰ میلیمتر عنوان کرد و افزود: در اهرم نیز ۴۸ میلیمتر بارش ثبت شده است.