منتظری: حل مشکلات معیشتی مردم اولویت مسئولان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای معاونین به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، شنبه ۲۹ آذر ماه برگزار شد و امور جاری دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ابتدای این جلسه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم درباره ماه رجب اظهار کرد: حضرت فرمودند «الا انّ رجباً شهرالله الاصم». اصم در لغت یعنی «ناشنوا» بودن. در ادامه روایت می‌فرمایند: «و هو شهر عظیم و اِنّما سُمِیَ الاصم لانه لایقارنه شهر من الشهور حرمة و فضلا عندالله تعالی». رجب، ماه بزرگی است و بدان سبب آن را «اصمّ» نامیدند که هیچ ماهی به پایه عظمت و فضیلت آن نمی‌رسد، مردم زمان جاهلیت نیز به ماه رجب حرمت می‌نهادند و آنگاه که اسلام درخشیدن گرفت، بر حرمت این ماه افزوده شد.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه به فضیلت ماه رجب، شعبان و رمضان و اجر و پاداش خاص روزه ماه رجب اشاره و عنوان کرد: امیدواریم خداوند به توفیق معرفت، عبادت، بندگی و خودسازی در این ماه و آمادگی ورود به ضیافت الله را عنایت کند.

وی با بیان اینکه مسئولان با برنامه ریزی و تدبیر برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم می‌توانند توطئه‌های دشمنان در ناامید کردن مردم از انقلاب و نظام اسلامی را خنثی کنند، گفت: همه مسئولان در هر سطح مدیریتی، باید بهبود وضعیت اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهند، مردم ما علی‌رغم مشکلات اقتصادی و معیشتی، پای عهد خود ایستاده و به انقلاب اسلامی، آرمان‌های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری وفادار مانده‎اند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش معاون قضائی دیوان عالی کشور در خصوص پرونده‌های حل اختلاف تصریح کرد: قضات در صدور قرارهای عدم صلاحیت به ویژه در خصوص پرونده‌های حل اختلاف و کثیرالشاکی نهایت دقت را لحاظ کنند.

وی با بیان اینکه صدور بی مورد و بی جهت قرار عدم صلاحیت موجب اطاله دادرسی می‌شود، خاطرنشان کرد: در جلسه رؤسای شعب دیوان عالی کشور این موضوع مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به گزارش معاون نظارت دیوان عالی کشور در خصوص شناسایی اشکالات فنی در حوزه ارجاع هوشمند پرونده‌ها به ویژه در خصوص پرونده‌های حل اختلاف گفت: ارجاع هوشمند در خصوص پرونده‌های حل اختلاف از ابتدای دی ماه اجرایی می‌شود.

گفتنی است در ادامه این جلسه معاونین و رئیس دفتر دیوان عالی کشور، گزارش‌هایی از عملکرد مجموعه‌های تحت مدیریت خود ارائه کردند.