حسین پور: تقویت فرهنگ کار در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید حسینپور بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری کاشمر که در سالن اجتماعات فرمانداری کاشمر برگزار شد اظهار کرد: اولویت اصلی دولت در سال جاری حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از ریزش نیروی کار است.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کشور در یکسال گذشته با فشارهای متعددی از جمله مسائل اقتصادی، ناترازیهای انرژی، آب و گاز و همچنین جنگ ۱۲ روزه مواجه بوده که خوشبختانه ملت ایران از این آزمون سخت با سربلندی عبور کرده است.
وی با بیان اینکه آثار این شرایط در بازار کار نمایان شده است، تصریح کرد: خراسان رضوی در میان چهار استان نخست کشور از نظر کاهش اشتغال قرار دارد و در این مدت بیش از ۴۷ هزار نفر کاهش نیروی کار را تجربه کرده است.
حسینپور با اشاره به رویکرد جدید دولت در حوزه اشتغال گفت: با توجه به محدودیت منابع بانکی، سیاستگذاری امسال بر ایجاد شغلهای پرهزینه و بنگاههای بزرگ متمرکز نیست، بلکه تمرکز اصلی بر حفظ اشتغال موجود است که تحقق آن نیازمند همکاری همه دستگاههاست و ایجاد کسبوکارهای کوچک یک تا دو نفره و توانمندسازی بانوان بهویژه زنان سرپرست خانوار را از راهبردهای مهم جبران فشارهای معیشتی است.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشبینی مشوقهای حمایتی خبر داد و گفت: برای بنگاههایی که نیروی کار جدید بهویژه زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت و معتادان بهبود یافته جذب کنند، یارانه دستمزد، معافیتها و حمایتهای بیمهای در نظر گرفته شده است.
وی تقویت فرهنگ کار در جامعه را ضروری دانست و افزود: تبیین شرایط اقتصادی کشور از سوی ائمه جمعه، جماعات و نهادهای فرهنگی میتواند نقش مؤثری در همراهی مردم با سیاستهای اشتغالزایی دولت داشته باشد.
جذب سرمایه گذار با مجوزهای بی نام محقق میشود
در ادامه محمد قربانی، فرماندار کاشمر نیز با اشاره به اجرای طرح صدور مجوزهای بینام اظهار کرد: این طرح میتواند تحول جدی در جذب سرمایهگذاری ایجاد کند.
فرماندار کاشمر همچنین از وارد مدار شدن ۱۶ مگاوات انرژی خورشیدی و در دست اقدام بودن ۱۷۶ مگاوات پروژه جدید خبر داد و افزود: این پروژهها حدود ۲ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری برای شهرستان به همراه دارد.
افزایش مصرف گاز در کاشمر
علی رضاپور، رئیس اداره گاز کاشمر نیز اظهار کرد: گاز ۹۶ هزار و ۶۸۰ مشترک از طریق ۶ ایستگاه برداشت و ۲۷ ایستگاه تقلیل در شهرستان تأمین میشود.
رئیس اداره گاز کاشمر با اشاره به افزایش مصرف گاز اظهار کرد: مصرف گاز از ۲۰۵ هزار مترمکعب در تابستان به ۹۶۶ هزار و ۵۹۶ مترمکعب در شبانهروز در روزهای اخیر رسیده است.
وی بر ضرورت صرفهجویی تأکید کرد و گفت: دمای رفاه ادارات ۲۰ درجه تعیین شده و در صورت تخطی، گاز ادارات قطع خواهد شد.
