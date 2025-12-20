به گزارش خبرنگار مهر، نیمه دوم بازی دو تیم ملوان بندر انزلی و مس شهر بابک با تغییراتی در بازیکنان دو تیم آغاز شد و مربیان با تعویض برخی از بازیکنان استراتژی جدیدی را برای کسب نتیجه برتری انجام دادند.

در دقیقه ۵۲ بازی حمله بازیکنان مس شهر بابک را غلامرضا ثابت ایمانی بازیکن تیم‌ملوان بندر انزلی دفع کرد تا ملوانان همچنین پیروز میدان باقی بمانند.

در دقیقه ۵۶ بازی امیر سواد یازیدن تیم ملوان بندر انزلی با کارت زرد داور به دلیل خطا بر روی بازیکن تیم میهمان جریمه شد و در دقیقه ۵۹ بازی علیرضا رمضانی توانست گل دوم تیم ملوان بندر انزلی را به ثمر برساند تا فاصله تیمش را با حریف بیشتر کند.

در دقیقه ۶۰ بازی شوت محمد پاپی پس از دفع دروازه بان تیم مس شهر بابک به تیرک افقی دروازه برخورد کرد و خطر از بیخ گوش تیم میهمان گذشت.

ملوانی‌ها ول کن نبودند و در دقیقه ۶۴ بازی حرکت امیر سواد با خطای بازیکن تیم مس شهر بابک متوقف شد و مدافع تیم میهمان یک کارت زرد را به جان خرید تا ملوانان از این حمله ناکام بمانند.

در دقیقه ۸۰ بازی نیز حمله ملوانان از جناح راست زمین بر روی دروازه تیم‌میهمان توسط علیرضا رمضانی به گل سوم این بازی تبدیل شد دومین گل خودش و سومین گل تیمش را وارد دروازه تیم فوتبال مس شهر بابک کند.

در دقیقه ۸۶ بازی نیز قائم اسلامی خواه بازیکن تیم ملوان بندر انزلی با دریبل چند بازیکن وارد محوطه جریمه تیم حریف شد ولی ضربه وی با اختلاف اندک از کنار دروازه تیم مس شهر بابک به بیرون از زمین رفت.

در دقیقه ۹۱ بازی امید سام کن بازیکن مس شهر بابک به دلیل خطای شدید روی بازیکن تیم ملوان بندر انزلی از زمین بازی اخراج شد تا تیم میهمان دقایق پایانی بازی را ۱۰ نفره ادامه دهد.

بازی در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر به سود تیم ملوان بندر انزلی به مایان رسید تا ملوانان به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی و هشت تیم برتر این جام راه یابند.