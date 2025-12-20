به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه نشست هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان صحنه با فرماندار و رئیس ستاد انتخابات این شهرستان، در فضایی صمیمی و تعاملی برگزار شد و ابعاد مختلف فرآیند برگزاری انتخابات مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، فرماندار شهرستان صحنه با اشاره به اهمیت و حساسیت انتخابات، بر لزوم پایبندی کامل به قوانین و مقررات تأکید کرد و مرّ قانون را معیار اصلی تصمیمگیریها و اقدامات در تمامی مراحل انتخابات دانست.
تأکید بر بیطرفی عوامل اجرایی و نظارتی
فرماندار شهرستان صحنه در ادامه با بیان اینکه بیطرفی مجریان و ناظران از ارکان اصلی انتخابات سالم است، اظهار کرد: رعایت اصل بیطرفی نقش مؤثری در جلب اعتماد عمومی و افزایش مشارکت مردم دارد و باید بهصورت جدی از سوی همه دستاندرکاران مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: هرگونه شائبه جانبداری میتواند به سرمایه اجتماعی آسیب بزند و از اینرو لازم است عوامل اجرایی و نظارتی با دقت و حساسیت بالا وظایف خود را انجام دهند.
ضرورت حفظ آرامش فضای انتخاباتی
فرماندار صحنه همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد فضای امن و آرام انتخاباتی تصریح کرد: فراهم کردن شرایطی به دور از حاشیه برای رقابت سالم نامزدها و مشارکت آگاهانه مردم، از مهمترین وظایف عوامل مرتبط با انتخابات است.
وی خاطرنشان کرد: آرامش فضای انتخابات، زمینهساز حضور گسترده مردم و تضمینکننده سلامت فرآیند رأیگیری خواهد بود.
تعامل هیئت اجرایی و نظارت؛ لازمه انتخابات سالم
در بخش دیگری از این نشست، تعامل و هماهنگی میان هیأت اجرایی و هیأت نظارت بهعنوان یکی از ارکان اصلی برگزاری انتخاباتی شفاف و قانونمند مورد تأکید قرار گرفت و همکاری مستمر این دو مجموعه، عامل مهمی در صیانت از آرای مردم عنوان شد.
اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان صحنه نیز در پایان این دیدار، ضمن تأکید بر انجام دقیق وظایف قانونی خود، بر همکاری نزدیک با ستاد انتخابات شهرستان در راستای حفظ سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم تأکید کردند.
