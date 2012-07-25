234 هزار دانش آموز در مدارس کردستان ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا آیینی با بیان این مطلب افزود: از ابتدای ثبت نام دانش آموزان تا سوم مرداد ماه جاری 234 هزار و678 نفر از دانش آموزان در مدارس برای سال تحصیلی جاری ثبت نام کرده اند که بر اساس آمارهای موجود حدود 89 درصد دانش آموزان را شامل می شود.

وی با بیان اینکه ثبت نام دانش آموزان به صورت الکترونیکی انجام می شود، گفت: کلیه اطلاعات دانش آموزان در هنگام ثبت نام در سامانه سناد ثبت می شود.

دبیر ستاد ثبت نام دانش آموزان استان کردستان ادامه داد: هم اکنون استان کردستان با این تعداد دانش آموز ثبت نام شده در رتبه ششم کشوری قرار دارد.

معلمان دوره ابتدای در کردستان ساماندهی شدند

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش کردستان از سازماندهی و صدور ابلاغ کلیه معلمان دوره ابتدایی برای سال تحصیلی جدید خبر داد .

صدیقه عبدالهی با بیان اینکه در سال جاری برنامه سازماندهی معلمان دو ماه زودتر از سال های قبل انجام شده است، از سازماندهی آموزگاران پایه های مختلف تحصیلی و صدور ابلاغ آنان خبر داد و اظهار داشت: استان برای استقرار ساختار جدید آموزشی و تربیتی 3-3-6 و تشکیل پایه ششم ابتدایی آمادگی کامل دارد و به همین منظور ساماندهی فضا، تجهیزات و نیروی انسانی صورت گرفته است.

وی از ثبت نام بیش از 133 هزار نفر از دانش آموزان دوره ابتدایی در مدارس استان و ثبت اطلاعات آنان در سامانه خبر داد و از اولیاء دانش آموزانی که تاکنون موفق به ثبت نام فرزندان خود نشده اند در خواست کرد در اسرع وقت با مراجعه به مدارس نسبت به ثبت نام آنان اقدام کنند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش کردستان یک نوبته کردن مدارس را یکی از اولویت های کاری اداره کل استان در سال تحصیلی جاری عنوان کرد و گفت: تلاش می شود که از تعداد مدارس چرخشی کاهش و دانش آموزان در نوبت ثابت صبح سازماندهی شوند.