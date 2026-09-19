فرهاد کس‌نزانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازگشایی حضوری مدارس و فراهم کردن زمینه حضور بانشاط دانش‌آموزان و خانواده‌ها در برنامه‌های آغاز سال تحصیلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید شرایطی فراهم شود که شروع سال تحصیلی برای دانش‌آموزان به‌ویژه نوآموزان پایه اول، با آرامش و خاطره‌ای مطلوب همراه باشد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۳ هزار و ۳۰۰ دانش‌آموز وارد پایه اول ابتدایی مدارس استان کردستان شوند که توجه به آرامش خانواده‌ها، ایجاد شور و نشاط در میان دانش‌آموزان و آماده‌سازی مناسب مدارس برای پذیرش آنان باید در اولویت قرار گیرد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر نقش معلمان و راهبران آموزشی و تربیتی در آغاز سال تحصیلی، خاطرنشان کرد: برگزاری شایسته جشن شکوفه‌ها نیازمند همراهی و مشارکت عوامل آموزشی و تربیتی مدارس است تا دانش‌آموزان پایه اول با فضایی شاد و امیدوارکننده سال تحصیلی خود را آغاز کنند.

کس‌نزانی ادامه داد: جشن شکوفه‌ها باید در تمامی مدارس استان و با توجه ویژه به مدارس مناطق روستایی و کم‌برخوردار برگزار شود و استفاده از ظرفیت‌های بومی، فرهنگی و تاریخی هر منطقه می‌تواند به جذابیت بیشتر این برنامه و ایجاد ارتباط عمیق‌تر دانش‌آموزان با محیط پیرامون خود کمک کند.

وی با بیان اینکه جشن شکوفه‌ها در روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه در سراسر استان برگزار می‌شود، گفت: این برنامه باید با رویکرد تحقق عدالت آموزشی و با هدف ایجاد نشاط در جامعه دانش‌آموزی برگزار شود تا نخستین روز ورود دانش‌آموزان پایه اول به مدرسه به خاطره‌ای ماندگار برای آنان و خانواده‌هایشان تبدیل شود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کردستان همچنین بر تداوم اجرای طرح «حامی» از ابتدای مهرماه تا پایان سال تحصیلی تأکید کرد و افزود: معلمانی که در اجرای این طرح مشارکت دارند، نقش مهمی در تحقق اهداف آموزشی و تربیتی ایفا می‌کنند و باید از تلاش‌های آنان به شکل شایسته تقدیر شود.

کس‌نزانی با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت آموزشی و توانمندسازی نیروی انسانی نیز اظهار کرد: برنامه‌های توانمندسازی معلمان در قالب دوره‌های «توانا» در چهار مرحله و به شکل حضوری و غیرحضوری در حال اجراست و کارگاه‌های آموزشی «همگامان تحول» نیز با حضور مدرسان این دوره‌ها در شهرستان‌ها و مناطق برگزار خواهد شد.

وی افزود: مدرسان این دوره‌ها به عنوان سفیران کیفیت‌بخشی، مسئولیت انتقال آموزش‌ها و تجربیات لازم به فرهنگیان را برعهده دارند و استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه ارتقای توانمندی حرفه‌ای معلمان و بهبود کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیری را فراهم کند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کردستان در پایان تأکید کرد: مدرسه مهم‌ترین محیط شکل‌گیری آینده دانش‌آموزان است و فراهم کردن محیطی امن، بانشاط و باکیفیت برای دانش‌آموزان، به‌ویژه در نخستین روزهای ورود آنان به مدرسه، از اولویت‌های آموزش و پرورش در آغاز سال تحصیلی جدید است.