مسعود مصطفی جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب خاطر نشان کرد: آمادگی جسمی کشتی گیران المپیکی نقش بسزایی در عملکرد آنان دارد اما نباید فراموش کرد که همه چیز در این بخش خلاصه نشده و بسیاری از عوامل بیرونی تشک کشتی نیز می‌تواند در موفقیت یا ناکامی ملی پوشان تاثیرگذار باشد.

وی تصریح کرد: کشتی گیران اعزامی به رقابت‌های جهانی یا المپیک همواره باید مردان بزرگ و باتجربه‌ای را در کنار تشک داشته باشند تا بتوانند با یک کوچینگ و هدایت صحیح به هدف اصلی خود برسند. یک مربی باتجربه می تواند کشتی را از بیرون تشک به خوبی نظارت و شاگردش را به بهترین شکل راهنمایی کند، چراکه همه چیز روی تشک و رویارویی با حریف خلاصه نمی‌شود و یک کشتی گیر همیشه به کوچینگ مربی نیازمند است.

آزادکار پیشین وزن 60 کیلوگرم تیم ملی کشورمان ادامه داد: مطمئنا حضور نام‌های بزرگ در کنار تشک می‌تواند در سخت‌ترین کشتی‌ها نیز معجزه کند و از کشتی گیران، یک قهرمان بسازد. خوشبختانه هم اکنون چنین شرایطی برای تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان مهیا شده و مردانی همچون رسول خادم و محمد بنا هدایت آزاد و فرنگی کاران المپیکی ما را برعهده دارند.

جوکار با اشاره به آمادگی و روحیه مطلوب مسعود اسماعیل‌پور گفت: این جوان مازنی به عنوان ملی پوش وزن 60 کیلوگرم کشتی آزاد ایران در شرایط خوبی بسر می‌برد، چراکه هم تجربه خوبی از میادین بین المللی دارد و هم سرشار است از انگیره و امید که رمز موفقیت هر ورزشکار به حساب می‌آید. البته کار او در المپیک سخت‌تر خواهد بود، چون پیکار در سبک وزن با آن تعدد حریف و حساسیت‌های موجود به مراتب از جدال سنگین وزن‌ها مشکل‌تر است. البته در سنگین وزن هم نباید از فشار و سختی پیکار مدعیان وزن 120 کیلوگرم به سادگی گذشت.

مربی جوان و سازنده همدانی در خاتمه اظهار داشت: امیدوارم اسماعیل‌پور بتواند همچنان در این وزن راه من و مراد محمدی را ادامه دهد، چراکه وزن 60 کیلوگرم کشتی آزاد در المپیک قبلی 2004 آتن و 2008 پکن با دو مدال نقره و برنز همراه بود.