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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۴۵

بیرانوند:

80 درصد مرمت مسجد تاریخی سنجیده به پایان رسید

80 درصد مرمت مسجد تاریخی سنجیده به پایان رسید

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: به منظور حفاظت و نگهداری از بناهای تاریخی، 80 درصد از مرمت مسجد تاریخی سنجیده قزوین به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بیرانوند در این باره اظهارداشت: مسجد سنجیده که با نظارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین شروع شده بود هم اکنون 80 درصد از مرمت آن به پایان رسیده و امیدواریم به زودی آماده بهره برداری برای همشهریان گرامی شود.

بیرانوند با اشاره به تاریخ این بنای مذهبی افزود: مسجد سنجیده یکی از قدیمی‌ترین مساجد شهر قزوین است که دارای پیشینه‌ای غنی بوده و به لحاظ فرهنگی و مردم شناسی مورد احترام مردم شهر قزوین است.

وی همچنین درباره مرمت این بنا تصریح کرد: مرمت این بنای تاریخی شامل مرمت بندهای فرسوده گنبد، مرمت سرداب(عملیات بند کشی و کف سازی) مرمت پله‌های ورودی به سرداب، مرمت و ساماندهی راه پله بام آن که شامل کف‌ سازی و بندکشی جداره‌ها همراه با تعویض قسمت‌های چوبی فرسوده که به انجام رسیده و مراحل پایانی خود را می‌گذراند.

این مسئول اعتبار مرمت این پروژه را 84 میلیون و 721 هزار و 400 ریال عنوان کرد و یادآورشد: مرمت مسجد سنجیده با اعتباری بالغ بر 84 میلیارد ریال در مدت دو ماه توسط مجری منتخب و ناظر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام می‌شود.

مسجد سنجیده یکی از مساجد کهن شهرقزوین است که در محله راه ری به جای آتشکده‌ای در همان محل بنا شده و تاریخ دقیق ساخت آن معلوم نیست ولی با قراین موجود باید آن را از آثار دوره سلجوقی دانست.
 

کد مطلب 1661175

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