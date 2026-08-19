«هر خانه، یک خوشنویس» برنامه راهبردی انجمن خوشنویسان بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ابراهیمی رومنجان، صبح چهارشنبه در جلسه شورای شعبه شورایی انجمن خوشنویسان اظهار کرد: تلاش میکنیم با بهرهگیری از حمایت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظرفیت اعضای شورا و تعامل با دستگاههای اجرایی و فرهنگی استان، نقش مؤثرتری در توسعه و ترویج هنر خوشنویسی در خراسان جنوبی ایفا کنیم.
مدیر شعبه شورایی انجمن خوشنویسان بیرجند، با اشاره به برگزاری آزمونهای شهریورماه انجمن خوشنویسان بیرجند افزود: این آزمونها از چهارم تا ششم شهریورماه برگزار خواهد شد و فرآیند برگزاری آزمون بر اساس ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی انجمن انجام میشود.
ابراهیمی رومنجان با تأکید بر ضرورت رعایت شأن و جایگاه انجمن خوشنویسان ایران در برگزاری آزمونها، ادامه داد: حضور عوامل اجرایی و نظارتی برای برگزاری منظم آزمونها پیشبینی شده و بر رعایت دقیق مقررات، از جمله ممنوعیت استفاده از تلفن همراه، عکاسی، گفتوگو و استفاده از جزوه یا نگاه کردن به آثار دیگران تأکید داریم.
وی همچنین از اطلاعرسانی آزمونهای شهریورماه به هنرجویان آموزشگاهها و علاقهمندان خبر داد و گفت: برای آشنایی بهتر هنرجویان با شیوه برگزاری آزمون، پیشنهاد برگزاری یک جلسه راهنمایی و توجیهی پیش از آزمون، به صورت اختیاری و بدون دریافت هزینه، مطرح شده است تا هنرجویان متناسب با مقطع خود با روند آزمون آشنا شوند.
مدیر شعبه شورایی انجمن خوشنویسان بیرجند در ادامه بر ضرورت تخصصی شدن آموزشها تأکید کرد و گفت: در برنامهریزی آموزشی باید تلاش کنیم هر هنرجو در مسیر تخصصی مورد علاقه خود و نزد استاد متخصص همان رشته آموزش ببیند. بر همین اساس، برنامهریزی ترم پاییز نیز با نگاه تخصصی و با استفاده از ظرفیت استادان و پیشکسوتان انجمن انجام خواهد شد.
وی جذب هنرجوی بیشتر و توسعه فرهنگ خوشنویسی در جامعه را از اولویتهای انجمن دانست و تصریح کرد: هدف ما حرکت به سمت شعار «هر خانه، یک خوشنویس» است و برای تحقق این هدف باید از ظرفیت رسانهها، آموزش و پرورش، دستگاههای اجرایی، خانوادهها و مجموعههای فرهنگی استفاده کنیم.
ابراهیمی رومنجان با اشاره به ظرفیت دستگاههای اجرایی برای ترویج آموزش خوشنویسی بیان کرد: یکی از پیشنهادهای جدی ما این است که دورههای آموزش خط و خوشنویسی در قالب دورههای آموزشی عمومی و اختیاری کارکنان دولت تعریف شود. این موضوع میتواند زمینه حضور تعداد بیشتری از کارکنان دستگاههای اجرایی در دورههای آموزشی انجمن را فراهم کند.
وی افزود: آموزش خط و خوشنویسی تنها یک فعالیت هنری نیست، بلکه میتواند در تقویت دقت، زیباییشناسی و مهارتهای فردی نیز مؤثر باشد و به همین دلیل، ظرفیت دستگاههای اجرایی برای توسعه این آموزش باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیر شعبه شورایی انجمن خوشنویسان بیرجند با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در ترویج خوشنویسی گفت: معلمان میتوانند سفیران مهمی برای انتقال فرهنگ خوشنویسی به نسل آینده باشند و تعامل با آموزش و پرورش و استفاده از ظرفیت مدارس میتواند در جذب هنرجویان جدید مؤثر باشد.
وی همچنین خواستار حمایت رسانهها و دستگاههای فرهنگی از معرفی فعالیتهای انجمن شد و اظهار کرد: اطلاعرسانی گسترده درباره دورههای آموزشی و فعالیتهای انجمن میتواند شناخت جامعه از ظرفیتهای انجمن خوشنویسان را افزایش دهد و زمینه جذب علاقهمندان بیشتری را فراهم کند.
ابراهیمی رومنجان گفت: برای ترم پاییز علاوه بر برنامههای آموزشی، تداوم برنامههای فرهنگی، برگزاری دورهمیهای هنری و استفاده از ظرفیت استادان و هنرجویان قدیمی انجمن را دنبال خواهیم کرد تا ضمن تقویت انسجام درونی، ارتباط انجمن با جامعه نیز بیش از گذشته توسعه پیدا کند.
برنامهریزی برای هفته خوشنویسی و توسعه فعالیتهای انجمن
مدیر شعبه شورایی انجمن خوشنویسان بیرجند همچنین از برنامهریزی برای اجرای برنامههای هفته خوشنویسی خبر داد و گفت: در این بخش، زمانبندی و نحوه اجرای مصوبههای قبلی انجمن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برنامهها با استفاده از ظرفیت اعضای شورا، استادان، هنرجویان و دستگاههای فرهنگی و اجرایی استان دنبال شود.
وی افزود: استفاده از ظرفیت رسانهها برای معرفی هنر خوشنویسی و فعالیتهای انجمن، توسعه ارتباط با آموزش و پرورش، معرفی دورههای آموزشی انجمن به خانوادهها و دستگاههای اجرایی و تلاش برای قرار گرفتن آموزش خوشنویسی در میان دورههای آموزشی عمومی و اختیاری کارکنان دولت، از جمله پیشنهادهای مطرحشده در این نشست بود.
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