به گزارش خبرنگار مهر، احمد بخشی صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: خانه‌های هلال با بهره‌گیری از ظرفیت داوطلبان و اعضای خود در سراسر استان، نقش مؤثری در اجرای فعالیت‌های اجتماعی و امدادی دارند.

وی افزود: در جریان مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، ۷۶ هزار نفر از خدمات عمومی خانه‌های هلال بهره‌مند شدند، ۷ هزار و ۲۲۳ نفر خدمات درمانی را از ایستگاه‌های سلامت دریافت کردند و ۱۱ هزار و ۷۱۰ نفر نیز در موکب‌های برپا شده اسکان داده شده و پذیرایی شدند.

سرپرست معاونت داوطلبان جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی ادامه داد: در دهه نخست محرم نیز ۱۸ هزار و ۳۷۵ نفر از خدمات پذیرایی داوطلبان بهره‌مند شدند و ۵ هزار و ۶۵۴ نفر در تجمعات شبانه مشارکت داشتند.

بخشی با اشاره به جذب و آموزش نیروهای داوطلب بیان کرد: طی این مدت ۳۷۵ جوان، هزار و ۵۱۳ داوطلب و ۱۵ امدادگر به خانواده بزرگ هلال‌احمر پیوستند.

وی گفت: همچنین سه هزار و ۴۰۶ نفر از اعضای خانه‌های هلال آموزش‌های امدادی را فرا گرفتند و برای دو هزار و ۶۶۰ نفر نیز گواهینامه صادر شد.

سرپرست معاونت داوطلبان جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی با قدردانی از مشارکت خیران استان عنوان کرد: خیران در حوزه تأمین تجهیزات پزشکی و کمک‌های معیشتی مشارکت قابل توجهی داشته‌اند؛ به‌طوری‌که ارزش خرید لوازم پزشکی توسط خیران ۲۲ میلیارد و ۵۰۷ میلیون ریال و ارزش اقلام اهدایی آنان نیز ۵ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال بوده است.

بخشی افزود: در راستای حمایت‌های معیشتی نیز ۳۰۰ نفر از نیازمندان از کمک‌هزینه‌های معیشتی جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شدند و این روند حمایتی در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.