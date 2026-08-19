گاندوها در اندیشه شکار قو

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب‌آهن در حالی دومین دیدار فصل جدید را در خانه قوهای سپید انزلی برگزار خواهد کرد که بر خلاف فصل گذشته، لیگ امسال را با کسب امتیاز استارت زده است.

نماینده اصفهان در هفته نخست لیگ برتر مقابل تیم فولاد خوزستان که از بازیکنان باتجربه بیشتری بهره می‌برد نمایشی پایاپای ارائه داد تا قمار عبدالله ویسی به پای بازیکنان جوان تیمش فعلا نتیجه داده باشد.

گاندوها در ترکیب ابتدایی خود در برابر فولاد از بهنام تیموریان ۲۱ ساله استفاده کردند، ابوالفضل حسینیوند و محمد علی خالدی نیز دیگر بازیکنان جوان ذوب‌آهن بودند که در این دیدار فرصت خودنمایی به دست آوردند.

ویسی روی نیمکت نیز جوانانی مانند هادی غیبی‌پور را در اختیار داشت و به نظر می‌رسد سهم حضور چنین بازیکنانی در ترکیب سفید و سبزپوشان در هفته‌های آینده بیشتر خواهد شد.

گاندوها با لشکری از مصدومان به مصاف فولاد رفتند و در این دیدار محمدجواد محمدی، آرش قادری، آرش مرتضوی، امید لطیفی و یکی دو بازیکن دیگر را برای بازی فردا در اختیار نداشتند.

ذوب‌آهن که فصل گذشته در آستانه سقوط به دسته یک نیز قرار گرفته بود، پس از نیمه‌تمام ماندن لیگ بیست و پنجم، حالا فرصت خوبی برای احیای جایگاه خود در فوتبال ایران دارد؛ البته با ۱۸ تیمی شدن لیگ برتر و سقوط ۴ تیم در پایان فصل جاری، ذوبی‌ها باید تلاش بسیار بیشتری نسبت به فصل گذشته انجام دهند.

رقیب هفته دوم نماینده اصفهان، یعنی ملوان بندرانزلی در نخستین بازی فصل در خانه صنعت نفت آبادان به تساوی یک بر یک دست یافت؛ ویسی اما امید زیادی به دیدار با ملوان دارد چرا که بر اساس آنالیزهای فنی شاگردان مازیار زارع را در ضدحملات آسیب‌پذیر دیده و چشم به این نقطه ضعف بندرنشینان دوخته است.