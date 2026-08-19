به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ایوب احمدپور صبح چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به برنامههای مرکز بزرگ اسلامی کردستان برای گرامیداشت هفته وحدت اظهار کرد: کنفرانس وحدت اسلامی پس از حدود ۱۰ سال وقفه بار دیگر در کردستان برگزار خواهد شد و امسال سنندج میزبان این رویداد خواهد بود.
وی افزود: این کنفرانس همزمان با ایام میلاد پیامبر اکرم(ص) و با حضور مهمانان خارجی، شخصیتهای مذهبی و چهرههای سیاسی و اجتماعی برگزار میشود.
مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان ادامه داد: تلاش میکنیم از ظرفیت شخصیتهای برجسته و اثرگذار منطقه غرب کشور، به ویژه استانهای این منطقه، برای حضور در این برنامه استفاده کنیم تا کنفرانس وحدت در سطحی شایسته و با محتوای مناسب برگزار شود.
ماموستا احمدپور برگزاری نشست مشترک ائمه جمعه اهل سنت و تشیع را از دیگر برنامههای پیشبینیشده در هفته وحدت عنوان کرد و گفت: این نشست با هدف تقویت همدلی و انسجام بیشتر میان علمای مذاهب اسلامی برگزار خواهد شد.
وی همچنین از برگزاری برنامههای فرهنگی و مذهبی متعدد در این ایام خبر داد و بیان کرد: برگزاری یادواره شهدای جنگ رمضان و دیدار خانواده شهدا با روحانیان اهل سنت و تشیع از دیگر برنامههای این مناسبت است.
مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان افزود: مسابقات فرهنگی و مذهبی، ویژهبرنامههای میلاد پیامبر اکرم(ص) برای بانوان در شهرستانهای سقز، مریوان و دیواندره و همچنین برگزاری محافل انس با قرآن کریم از دیگر برنامههای هفته وحدت در استان خواهد بود.
احمدپور خاطرنشان کرد: برنامههای هفته وحدت با محوریت تقویت وحدت اسلامی، ترویج فرهنگ همدلی میان پیروان مذاهب و بهرهگیری از ظرفیت علما و نخبگان دینی برگزار میشود.
هفته وحدت فرصتی برای بازخوانی اندیشههای وحدتگرایانه امام خمینی است
مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان گفت: وحدت اسلامی یک راهبرد دینی و قرآنی است و تقویت این گفتمان میتواند زمینهساز عزت و اقتدار بیشتر امت اسلامی باشد.
ماستا احمدپور با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت اظهار کرد: وحدت از مهمترین آموزههای قرآن کریم و یک ضرورت اساسی برای امت اسلامی است و مسلمانان با وجود تفاوتهای مذهبی و فقهی باید در مسیر عزت، رشد و تعالی حرکت کنند.
وی افزود: هفته وحدت به ابتکار امام خمینی(ره) نامگذاری شد و طی سالهای گذشته به میراثی ماندگار در جهان اسلام تبدیل شده است، بهگونهای که امروز گفتمان وحدت در میان مسلمانان ریشه دوانده و آثار و برکات آن در تحولات مختلف جهان اسلام قابل مشاهده است.
مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان ادامه داد: وحدت نباید تنها به رابطه میان شیعه و اهل سنت محدود شود، بلکه انسجام درون هر یک از مذاهب اسلامی نیز اهمیت دارد و تقویت این همدلی میتواند توان امت اسلامی را در برابر چالشها و تهدیدهای مختلف افزایش دهد.
ماموستا احمدپور با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: یکی از عوامل مهم در پیروزیهای اخیر ملت ایران در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا، روحیه وحدت و انسجام مردم بود و این تجربه نشان داد که همدلی و اتحاد میتواند قدرت و اقتدار ملتها را افزایش دهد.
وی بیان کرد: آثار وحدت را در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی میتوان در عرصههای مختلف مشاهده کرد و بسیاری از موفقیتهایی که نصیب ملت ایران شده، حاصل همین انسجام و همدلی بوده است.
مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان با اشاره به برنامههای هفته وحدت امسال عنوان کرد: تلاش شده است برنامههای این هفته متناسب با شرایط کنونی کشور و تحولات عرصه بینالملل برگزار شود و موضوع وحدت با عمق بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
ماموستا احمدپور یکی از محورهای مهم برنامههای امسال را بازخوانی اندیشههای وحدتگرایانه امام خمینی(ره) عنوان کرد و گفت: اندیشه امام خمینی(ره) در حوزه وحدت ظرفیت گستردهای دارد و بسیاری از علمای اهل سنت نیز از دیدگاهها و اندیشههای ایشان، بهویژه در حوزه فقه سیاسی، تأثیر پذیرفتهاند.
وی تأکید کرد: مکتب امام خمینی(ره) در زمینه وحدت اسلامی دارای ظرفیتهای فراوانی است و باید زمینهای فراهم شود تا نخبگان، اندیشمندان و متخصصان حوزه دین با بررسی این اندیشهها، راهکارهای عملی برای تقویت وحدت در جهان اسلام ارائه کنند.
مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان ابراز امیدواری کرد برگزاری کنفرانس وحدت در سنندج بتواند سرآغازی برای توجه جدیتر به اندیشههای وحدتگرایانه امام خمینی(ره) باشد و ظرفیتهای این مکتب در مسیر پاسخگویی به نیازهای امروز امت اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.
ماموستا احمدپور خاطرنشان کرد: تقویت وحدت و همدلی میان مسلمانان یک ضرورت همیشگی است و باید از ظرفیت هفته وحدت برای تعمیق این گفتمان و تبدیل آن به یک جریان پایدار در جامعه اسلامی استفاده کرد.
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