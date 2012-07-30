دکتر محمد مهدی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: یکی از دلایل پذیرش دانشجوی تک جنسیتی این است که دیگر نیاز نیست دانشگاه امکانات را دوچندان تدارک ببیند چرا که وقتی دانشجویان دختر و پسر با هم حضور دارند باید دو خوابگاه دو سلف سرویس و غیره ایجاد کرد درحالی که وقتی پذیرش تک جنسیتی صورت می گیرد نیاز نیست امکانات دو برابر شود.
وی افزود: پذیرش دانشجوی تک جنسیتی باعث میشود دانشکدههای جدید با مشکلات زیادی برای تدارکات مواجه نباشند.
رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه درباره اینکه آیا پذیرش تک جنسیتی برای رشته های داخل دانشگاه هم صورت خواهد گرفت، گفت: رشته تک جنسیتی در داخل دانشگاه نداریم اما برخی رشتهها مانند ماشین آلات، جنگلداری و مکانیک هستند که ماهیت آنها تک جنسیتی است و بیشتر دانشجویان پسر پذیرش میشوند، دانشجویان دختری که در این رشتهها پذیرش می شوند بعد از فارغالتحصیلی مشکل اشتغال دارند.
وی ادامه داد: بنابراین درحال ایجاد اصلاحاتی در برنامه دانشگاه هستیم تا سرمایه گذاریها در این بخش بیشترین بهره وری را داشته باشد.
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