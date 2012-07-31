سقوط اسد پایان درگیریها نیست/ صلح در سوریه تنها با کمک ایران امکانپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در تحلیلی نوشت: صلح در سوریه تنها با در نظر گرفتن تهران امکان پذیر است. قدرتهای منطقه ای برای برتری در سوریه با هم مبارزه می کنند؛ اما باید بدانند سقوط اسد هم تا مدتها پایان بخش جنگ و درگیریها در سوریه نخواهد بود.

نویسنده در ادامه به مقایسه سوریه و عراق پرداخته و نوشت: آنچه که در سوریه اتفاق می افتد با یک حمله تابستانی و حمایت و دخالت هوایی ناتو و دوستان عربی این ائتلاف خاتمه پیدا نمی کند. در سوریه یک جنگ شهری وسیع شکل گرفته است. این جنگ می تواند طولانی تر، فاجعه بار تر و خونین تر از جنگ عراق در سال 2003 باشد.

ژنرال "رابرت مود" رئیس هیئت ناظران سازمان ملل در سوریه نیز زمانی که درباره عواقب سقوط رژیم اسد هشدار می دهد، آن را مانند عواقب سقوط سلطنت عثمانی ارزیابی می کند.

دی سایت در ادامه نوشت: با سقوط اسد هم جنگ و درگیریها در سوریه خاتمه پیدا نخواهد کرد و این امر باعث خواهد شد که سه درگیری بزرگ در این کشور رخ دهد. یک درگیری ملی که در ابتدا رخ خواهد داد و دیگری درگیریهای منطقه ای و سپس اختلافات و درگیریهای سیاست جهانی.

این نشریه آلمانی در ادامه نوشت: در سوریه نیروهای بشار اسد با شورشیان سوری مبارزه می کنند. در صحنه جهانی و در شورای امنیت سازمان ملل، غرب به رهبری ایالات متحده با روسیه و چین که هر گونه مجازات و محکومیتی علیه رژیم اسد را تحریم می کنند، در حال مبارزه هستند. البته این تضادها نباید خیلی طول بکشد، اما درگیریهای منطقه ای سخت ترین تضادها در سوریه خواهد بود که می تواند سالیان سال به طول بیانجامد.

نویسنده در ادامه به خصومت و دشمنی بین عربستان سعودی و ایران در منطقه اشاره کرده و سوریه را میدان نبرد این دو قدرت منطقه ای ارزیابی می کند و می نویسد: این دو قدرت بزرگ انرژی منطقه ای در خلیج فارس، مدتهاست که برای برتری تلاش می کنند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه رژیم بشار اسد از متحدان و دوستان عربی منحصر به فرد ایران در کنار عراق در منطقه محسوب می شود تصریح کرد: برای عربستان سعودی سقوط رژیم اسد شانس بزرگی در راستای تضعیف ایران در منطقه محسوب می شود. آل سعود می خواهد در سوریه نیز یک قدرت حامی سنی ها شکل بگیرد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به کمکهای تسلیحاتی عربستان سعودی به مخالفان مسلح سوری نوشت: اینکه این روند تا چه حد می تواند موثر باشد خود را در شرایط امروز افغانستان نشان می دهد که در آن شبه نظامیان افراطی حدود بیست سال بعد از کمکهای تسلیحاتی آمریکا و آل سعود هنوز به اندازه کافی سلاح در اختیار دارند.

دی سایت در ادامه نوشت: در کنار عربستان سعودی قدرت بزرگ گازی منطقه یعنی قطر هم به شورشیان سوری با پول و تسلیحات کمک می کند. ترکیه هم در این امر دخیل است. اردوغان نخست وزیر ترکیه این انتقاد را به اسد وارد می کند که سوریه را ویران کرده است. ترکیه نگران قدرت گرفتن کردها در سوریه است. بنابراین آنکارا به روی کار آمدن سریع یک دولت سنی - عربی در سوریه علاقمند است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: بدون ایران هیچ راه حلی برای درگیریها در سوریه وجود نخواهد داشت و عربستان سعودی باید با مذاکرات (با حضور ایران) موافقت کند. کسی که می خواهد صلح طولانی مدت را سوریه برقرار کند، راهی جز بر سر میز مذاکره آوردن ایران همراه با عربستان ندارد.

