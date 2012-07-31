بهره مندی روستائیان حاشیه معادن از درآمد معادن آذربایجان غربی

اکبر طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اصلاحاتی که در قانون معادن به عمل آمده ، دولت مکلف شده 15درصد مالیات و حقوق دولتی وصولی از معادن را به اعتبارات عمرانی آن منطقه اضافه کند، به طوری که تمام این اعتبارات باید برای ایجاد زیرساخت‌ها، توسعه صنعت و افزایش رفاه آن شهرستان با اولویت، بخشی که معدن در آن واقع است به مصرف برسد.

وی با بیان اینکه این طرح تا پایان سالجاری اجرایی می شود اظهارداشت: میزان استخراج واقعی معادن استان به بیش از 6 میلیون و 761 تن می رسد و بیش از 4 هزار و 941 نفر در این معادن مشغول به کار هستند .

معاون معادن سازمان صنایع ومعادن آذربایجان‌غربی به اثرات طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در وضعیت معادن اشاره و اضافه کرد: افزایش قیمت بنزین و گازوییل وهمچنین هزینه حمل ونقل سبب شده تا حمل مواد معدنی به دیگر مناطق کشور مقرون به صرفه نشده و همین امر باعث افزایش انگیزه برای ایجاد واحدهای فرآوری واستخراج آن در کنار معادن استان شود.

طاهری یاد آور شد: ایجاد این واحدها در کنار معادن از انتقال ارزش افزوده حاصل از فراوری موادمعدنی به دیگر نقاط کشور و یا حتی خارج از ایران جلوگیری می‌کند.

استان آذربایجان غربی 380 معدن با 31 ماده معدنی از جمله تیتان، کانسنگ طلا و نقره، باریت، فلدسپات، میکا و انواع سنگ های تزئینی مانند گرانیت، دولومیت، تراورتن، مرمر و بازالت است که بیشتر آنها در مجاورت روستاها قرار دارند.