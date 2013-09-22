محدوده های اکتشافات معدنی آذربایجان غربی احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرمرادی ظهر یکشنبه در جریان بازدید از معادن بوکان و شاهین دژ خواستار دقت و توجه ویژه به جلوگیری از تخریب اراضی و محدوده های مناطق اکتشافی معادن در آذربایجان غربی شد و افزود: در این راستا برنامه ریزی ها و اقدامات لازم در واگذاري اراضي معدني با نهايت دقت و حساسيت توسط کارشناسان منابع طبیعی انجام می شود.

وی از تنظیم دستور العملی در راستای ایجاد اجبار برای متقاضیان طرحهای معدنی به احیای محدوده های اکتشافی معادن خبر داد و اظهار داشت: درخت کاری و کاشت نهال از جمله اقدامات لازم برای حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب و نابسامانی محیط زیست اطراف معادن اکتشافی و استخراجی بویژه در مناطق جنوبی استان با توجه به وجود معادن غنی در منطقه باید باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در حال حاضر با دريافت تصاوير ماهواره اي در اراضي قابل واگذاري براي طرحهاي معدني، درصد پوشش گياهي و ساير مسائل فني اراضي ملي به سهولت استخراج مي شود، ادامه داد: با بررسي پرونده هاي معادن در كميسيون معادن اداره كل منابع طبيعي استان، موارد مورد نظر نیز به دقت بررسي مي شوند.

پیرمرادی ضمن تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از بروز آسیب های شدید به عرصه طبیعی به هنگام بهره برداری از معادن، عنوان کرد: به همين منظور ترويج، مشاركت و اطلاع رساني از مهمترين اقدامات اين اداره كل بوده كه بايد با بهره برداران مجريان طرحها اين اقدامات به اشتراك گذاشته و با استخراج و بهره برداري اصولي از عرصه هاي ملي، احيای آن نيز انجام شود.