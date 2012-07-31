هشدار نسبت به رواج تک فرزندی در خانواده های ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمداسماعیل مطلق روز سه شنبه در حاشیه همایش روز جهانی تغذیه با شیر مادر که در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، در ارتباط با سیاستهای جمعیتی وزارت بهداشت، گفت: پیشنهاد وزارت بهداشت آن است که میزان فرزندآوری در خانوادهها به بیش از 2/2 افزایش یابد.
وی افزود: اکنون مشکل آن است که سن ازدواج 7 تا 10 سال افزایش یافته و به حدود 27 سال رسیده است. این درحالیست که بهترین سن برای بارداری سنین 20 تا 35 سال است. پیشنهاد آن است که سن ازدواج کاهش آید. لازم است تمام ارگانها، دولت، خانوادهها و خیرین در زمینه کاهش سن ازدواج در کشور کمک کنند.
مطلق ادامه داد: با کاهش سن ازدواج مشکلاتی که از نظر سلامتی مطرح است نیز کاهش مییابد چرا که از نظر آناتومیکی و فیزیولوژیکی بهترین سن برای فرزنددار شدن 20 تا 35 سال است.
وی افزود: مشکل بعدی آن است که در صورت ازدواج، خانواده فرزندآوری را به تاخیر میاندازد. بررسیها نشان میدهد اگر فرزندآوری زودتر انجام شود به نفع سلامت فرزند و مادر است. مشکل بعدی تک فرزندی است و اکنون خانوادهها به تک فرزندی روی آوردهاند. این مبحث برای سلامت آن فرزند مشکلزاست.
مطلق تاکید کرد: وظیفه وزارت بهداشت پرداختن به سلامت جمعیت است. بر این اساس تاکید میکنم تک فرزندی و افزایش سن ازدواج به ضرر سلامت خانواده است و این موضوع سبب میشود که سلامت خانواده از بعد جسمی، روحی و معنوی در خطر باشد. این موارد باید اصلاح شود.
وی گفت: توصیه آن است که خانواده ها بیش از یک فرزند داشته باشند و پدر و مادر باید برای فرزندآوری برنامهریزی کنند تا جامعهای سالم و پویا داشته باشیم.
مطلق در ادامه نسبت به رواج افزایش سن ازدواج و تک فرزندی در دهکهای بالای جامعه هشدار داد و گفت: اکنون دهکهای بالای جامعه که مشکل اقتصادی ندارند و از سطح سواد بالایی برخوردارند یا ازدواج نمیکنند یا در سن بالا ازدواج میکنند. از طرف دیگر فرزندآوری با تاخیر انجام میشود و اغلب هم تک فرزندی هستند.
وی درباره آمادگی زیرساختهای بهداشتی کشور برای پاسخگویی به افزایش جمعیت در کشور، گفت: زیرساختهای بهداشتی برای افزایش جمعیت فراهم است و هیچ مشکلی از بابت سلامت نداریم. با اجرای برنامه پزشک خانواده هیچ مشکلی از نظر بهداشتی برای فرزندآوری نداریم و خانوادهها باید برای فرزندآوری برنامهریزی کنند. چرا که امید به زندگی قبل از انقلاب 54 سال بود و اکنون به 74 سال رسیده است و به این ترتیب زیرساختهای بهداشتی و سلامتی افزایش یافته است. برنامهریزیهای لازم نیز صورت گرفته که تا پایان برنامه پنجم توسعه، سن امید به زندگی در کشور به 76 سال افزایش یابد.
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