به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی حسینی ظهر شنبه در مراسم معارفه معاون امور فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین با تبریک میلاد خجسته امام حسن مجتبی(ع) گفت: کریمه اهل بیت اندیشه های بزرگ و والایی داشتند و با پای گذاشتن بر روی نفسیات انسانی علیرغم آنکه شهامت و شجاعت جنگیدن و شهادت را داشتند با صلح خود به سختی های زیادی تن دادند تا رسالت الهی که باید دیگران از آن الگو بگیرند.



نقشه دشمن فلج کردن اقتصادی ایران است



وی افزود:‌ در شرایط ویژه ای قرار داریم و تمام برنامه ریزی دشمن این است تا اقتصاد ما را فلج کرده و ایران را تسلیم خواسته های خود کند اما در این توطئه نیز شکست خواهد خورد.



حسینی بیان کرد: مسلم بدانید استکبار امروز قادر به جنگ با نظام اسلامی نیست لذا فشارهای سیاسی به سوریه برای تمهید مقدماتی است تا به ایران ضربه بزند زیرا سوریه مرکز مقاومت و حمایت از جنبش مقاومت است و آنها که نگران حزب الله لبنان هستند امروز خودشان اعلام کرده اند که حزب الله 80 هزار موشک دارد و سید حسن نصرالله گفته که اگر اسرائیل یک موشک به ایران بزند 10 موشک به سوی تل آویو شلیک خواهد شد.



این نماینده مجلس تصریح کرد: آمریکا می خواهد با سقوط دولت سوریه سراغ حزب الله رفته و بعد ایران را هدف نقشه های خود قرار دهد به همین دلیل در بخش اقتصادی دو موضوع را دنبال می کنند که یا نظام در برابر فشارها کوتاه بیاید یا مردم کم بیاورند و آنها بتوانند کشور را تسلیم خواسته های نامشروع خود کنند.



وی یادآورشد: دشمنان هرگز به آنچه می گویند پایبند نیستند و دست کشیدن ایران از غنی سازی 20 درصد بهانه ای است تا خواسته های دیگر خود را مطرح کنند و دنبال یک نظام مطیع کامل هستند و در حالی که حاضر بودیم غنی سازی را متوقف کنیم تا اورانیوم سه درصد غنی شده در اختیار ما قرار دهند موافقت نکردند و امروز قادریم 20 کیلو اورانیوم غنی شده را تولید کنیم و دیگر نیازی به هیچ کشوری نداریم.



حسینی گفت: وجود یک میلیون نفر بیمار سرطانی که نیازمند رادیو دارو هستند دشمن را در ذهنیت غلطی فرو برد که شاید ایران در این بخش تسلیم شود اما دانشمندان جوان ما و استاد شهریاری کاری را آغاز کرد که امروز به لطف الهی به موفقیت های ارزشمندی دست یافته ایم که به هیچ کشوری نیاز نداریم.



نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد:‌ امروز دشمنان هم ما را به عنوان یک کشور هسته ای پذیرفته اند و این افتخار مدیون مقاومت ملت ایران و تلاش دانشمندان جوانی است که رهنمود رهبری را مسیر حرکت خود قرار داده اند.



تحریم ها را دور می زنیم



حسینی گفت: تحریم ها مسیر ما را به سوی استقلال اقتصادی هموار و تسریع می کند و این فشارها باعث خواهد شد تا با سپردن

فعالیت های اقتصادی به مردم، پویایی و شکوفایی این بخش محقق شود.



وی بیان کرد:‌ ما هم یاد گرفته ایم چگونه تحریم ها را دور بزنیم و با بانکهای اروپایی معامله کنیم و آنقدر در دنیا دلال اقتصادی وجود دارد که بتوانیم بدون آنکه فشار زیادی به مردم وارد کنیم با دور زدن تحریم ها بر مشکلات فائق آییم.



اولویت های کمیسیون فرهنگی مجلس مشخص شد



عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از اولویت های این کمیسیون هم خبر داد و اظهارداشت: بازنگری در قانون مطبوعات و صداوسیما، توجه به مسائل فرهنگی از اولویت های کمیسیون فرهنگی مجلس است که از فعالان رسانه ای و خبرنگاران انتظار داریم خواسته های خود را برای طرح در کمیسیون به نمایندگان منعکس کنند.



در این مراسم سعید خورشیدی به عنوان معاون امور فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین معرفی شد.