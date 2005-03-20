يادبود مبلغان مسيحي روز پنجشنبه مقدس برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، به نقل از خبرگزاري زنيت، اين اقدام كه اولين بار در ايتاليا توسط جنبش جوانان جوامع هيئت تبليغي پاپ در سال 1993 آغار شد تا كنون ادامه دارد.

24 مارس (4 فرودين) به اين دليل روز گراميداشت ياد مبلغان مسيحي است؛ چرا كه اين روز سالروز قتل اسقف اعظم " اسكار رومرو" از شهر السالوادور پايتخت كشور السالوادور در آمريكاي مركزي است.

موضوع سالروز گراميداشت مبلغان مسيحي سال جاري ميلادي كه توسط سازمان تبليغات واتيكان اعلام شد " تسهيل كردن راه براي ديگران " نام دارد.

اين روز با روز پنج شنبه مقدس [ پنج شنبه پيش از عيد پاك] مصادف شده و ياد 15 مبلغ مسيحي كه در سال 2004 درحال انجام كار خود كشته شدند گرامي داشته مي شود.

در بيانيه اي كه توسط جوامع هيئت تبليغي پاپ منتشر شده از جوامع ديني، گروه هاي تبليغي، اسقف ها، گروه هاي جوانان و تمام افرادي علاقمند دعوت كرده است تا در اين مراسم شركت كنند.

