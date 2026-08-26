به گزارش خبرگزاری مهر، تقی کرمی روز چهارشنبه در جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری آذربایجانشرقی گفت: بخشی از مسائل و چالشهایی که امروز در مسیر فعالیت و توسعه پارک علم و فناوری وجود دارد، نیازمند همراهی و هماهنگی دستگاههای اجرایی استان است.
وی افزود: بر همین اساس مقرر شد موضوعات مطرحشده در استانداری و شورای برنامهریزی و توسعه استان مورد بررسی قرار گیرد و در حد توان و ظرفیتهای موجود، برای رفع این موانع و تسهیل فعالیت مجموعههای فناور و دانشبنیان تلاش شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به بازدید از چند مجموعه دانشبنیان مستقر در پارک اظهار کرد: در جریان این بازدیدها، از نزدیک با توانمندیها، دستاوردها و ظرفیتهای این شرکتها آشنا شدیم. باید به جوانان و فعالانی که با انگیزه و تلاش در مسیر توسعه فناوری، نوآوری و تولید دانشبنیان حرکت میکنند، دستمریزاد گفت.
وی خاطرنشان کرد: توسعه شرکتهای دانشبنیان و گسترش فعالیت واحدهای فناور میتواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و توسعه استان داشته باشد و لازم است همه دستگاهها برای فراهم کردن زمینه فعالیت و رشد این مجموعهها همکاری کنند.
کرمی در پایان ابراز امیدواری کرد: با حمایت و همراهی بیشتر دستگاههای اجرایی و توسعه زیستبوم فناوری استان، شاهد گسترش واحدهای فناور و دانشبنیان باشیم تا آذربایجان شرقی بتواند با اتکا به ظرفیتهای علمی، دانشگاهی و نیروی انسانی توانمند خود، در حوزه فناوری و نوآوری پیشگام باشد و جایگاه شایسته و در شأن ظرفیتهای استان را به دست آورد.
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