چرا بیمارستان 160 تختخوابی دامغان افتتاح نمی شود

حجت الاسلام سید محمود ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسئولان دانشگاه علوم پزشکی سمنان و شهرستان دامغان به این سوال مردم به صورت شفاف پاسخ دهند که بیمارستان 160تختخوابی ولایت دامغان آیا تجهیز و تکمیل شده که افتتاح نمی شود یا اینکه هنوز کار تجهیز و تکمیل آن به اتمام نرسیده است.

وی بیمارستان جدیدالاحداث 160 تختخوابی ولایت دامغان را ره آورد سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری در سال 1385 به این شهرستان عنوان کرد و افزود: بودجه احداث این بیمارستان مستقیما از سوی دفتر رهبر انقلاب تامین و هزینه شده است که هدیه رهبر فرزانه انقلاب به مردم شهرستان دامغان بود.



حجت الاسلام ترابی تصریح کرد: انتظار مردم دامغان از مسئولان اجرایی استان سمنان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان و مسئولان بهداشت و درمان شهرستان دامغان این است که هر چه زودتر این بیمارستان افتتاح و در اختیار مردم قرار گیرد.



امام جمعه دامغان همچنین به کمبود پزشک متخصص زنان و زایمان در دامغان اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش های رسیده این شهر از داشتن پزشک متخصص زنان و زایمان محروم است و یکی از این پزشکان از این شهر منتقل و دیگری به مرخصی رفته است.



حجت الاسلام ترابی تصریح کرد: مسئولان دانشگاه علوم پزشکی سمنان و بهداشت و درمان شهرستان دامغان برای حل این موضوع چاره اندیشی کنند.



وی گفت: ما مسئولان جز خدمت به مردم وظیفه ای دیگر نداریم و باید بکوشیم صادقانه و بی ریا به مردم خدمت کنیم و این خدمتگزاری را افتخاری بزرگ برای خود بدانیم.