۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶

مسکن ۲۰ واحدی ویژه پزشکان متخصص بیمارستان ولایت دامغان کلنگ زنی شد

دامغان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از آغاز عملیات اجرایی مسکن ۲۰ واحدی برای پزشکان متخصص بیمارستان ولایت دامغان خبر داد و گفت: رویکرد این پروژه ها جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص است.

علی رشیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از کلنگ زنی مسکن ۲۰ واحدی برای پزشکان متخصص بیمارستان ولایت دامغان با حضور استاندار سمنان و مسئولان محلی دامغان در ظهر پنجشنبه خبر داد و بیان کرد: این اقدام با رویکرد تثبیت نیروی انسانی در مناطق تحت پوشش انجام گرفته است.

وی زیربنای این ساختمان را یک هزار و ۲۶۰ متر مربع عنوان کرد و ادامه داد: به زودی عملیات ساخت این واحدها در مجموعه مرکز آموزشی، پژوهشی ولایت دامغان آغاز می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به اینکه این عملیات در شهرهای مهدیشهر با ساخت چهار واحد انجام گرفته بود، تصریح کرد: زمین این مجموعه ۴۱۵ متر مربع است.

رشیدی پور با اشاره به اینکه ۱۰ واحد نیز برای پزشکان متخصص بیمارستان معتمدی گرمسار ساخته می شود، اظهار داشت: زیربنای این مجموعه نیز ۸۳۰ متر مربع خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در مجموع ۳۴ واحد برای پزشکان متخصص در مجموعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان ساخته خواهد شد، اظهار داشت: هدف این پروژه های ساختمانی ارتقای وضعیت رفاهی پزشکان متخصص و همچنین توسعه همگانی امکانات و خدمات در شهرستان های تابعه این دانشگاه است.

