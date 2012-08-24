شمار پروازهای قشم افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پاک نژاد پیش ازظهر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: شرکت هواپیمایی ایران ایر، هسا، فارس ایر قشم، آسمان و ماهان با انجام 52 پرواز در هفته کار نقل و انتقال مسافران جزیره زیبای قشم را در ایام جشنواره تابستانی انجام می دهند.

وی از فعالیت شرکت هواپیمایی فارس قشم با انجام هفت پرواز طی هفته در مسیر هوایی تهران – قشم - تهران، یک پرواز طی روز چهارشنبه هر هفته در مسیر قشم – اصفهان – قشم و چهار پرواز در مسیر قشم – دبی – قشم و شرکت هواپیمایی ایران ایر نیز با هفت پرواز از مبدا تهران به فرودگاه بین المللی قشم در طول هفته به عنوان فعال ترین شرکت های پروازی مسیر قشم نام برد.

مدیرعامل فرودگاه بین المللی قشم تصریح کرد: همه روزه دو پرواز در مسیر تهران – قشم – تهران انجام می شود اما شمار پروازهای این مسیر هوایی در روزهای دوشنبه هر هفته به سه پرواز افزایش می یابد.

به گفته وی، چهار پرواز قشم – دبی – قشم طی روزهای شنبه، دوشنبه، چهار شنبه و پنجشنبه هر هفته از طریق خطوط پروازی شرکت فارس قشم انجام می شود.

پاک نژاد همچنین از برنامه پروازی شرکت هسا در مسیر اصفهان – قشم – کیش- قشم-اصفهان طی روزهای دوشنبه و پنج شنبه و مسیر هوایی شیراز – قشم – شیراز از طریق شرکت آسمان طی روزهای سه شنبه و جمعه به عنوان فعالیت هفتگی این شرکت ها نام برد.

دهمین جشنواره تابستانی قشم که با حمایت مالی مجتمع های عظیم گلدن سیتی، تاپ آیلند و سیتی سنتر به عنوان حامیان جشنواره و با نظارت سازمان منطقه آزاد توسط شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم از 29 مرداد لغایت 31 شهریور ماه در محل ورودی مجتمع تجاری سیتی سنتر دایر شده، موجب افزایش سفر مهمانان و گردشگران به این جزیره زیبا در جنوب کشور شده است.