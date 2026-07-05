به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در حاشیه استقبال از نخستین پرواز ورودی به فرودگاه بینالمللی قشم اظهار کرد: ازسرگیری پروازهای این فرودگاه، نویدبخش بازگشت تدریجی رونق به صنعت گردشگری، حملونقل هوایی و فعالیتهای اقتصادی جزیره قشم است.
وی با بیان اینکه توقف پروازها در ماههای گذشته به دلیل شرایط ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی و محدودیتهای ایجادشده در فضای پروازی کشور رخ داد، افزود: امروز با فرود نخستین پرواز، فعالیتهای هوایی قشم وارد مرحله جدیدی شده و یکی از مطالبات مهم مردم، فعالان اقتصادی و صنعت گردشگری محقق شده است.
استاندار هرمزگان تصریح کرد: قشم به عنوان بزرگترین جزیره ایرانی خلیج فارس، ظرفیتهای کمنظیری در حوزه گردشگری، تجارت و سرمایهگذاری دارد و توسعه شبکه پروازی، یکی از مهمترین زیرساختهای شکوفایی این ظرفیتها به شمار میرود.
آشوری تازیانی با اشاره به حضور قابل توجه گردشگران در نخستین پرواز ورودی به قشم، ادامه داد: استمرار و توسعه پروازهای داخلی و بینالمللی میتواند موجب افزایش ورود گردشگران، رونق بازارهای محلی، تقویت کسبوکارهای مرتبط با گردشگری، افزایش سرمایهگذاری و پویایی هرچه بیشتر اقتصاد جزیره شود.
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