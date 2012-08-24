پایان تلخ شنا در دریاچه "گهر"/ بی توجهی که حادثه می آفریند

به گزارش خبرنگار مهر، دریاچه گهر به عنوان یکی از دریاچه های بکر و زیبای آب شیرین ایران در میان رشته کوه های زاگرس و در دامنه اشترانکوه واقع شده و این دریاچه از ذوب برف های اشترانکوه و انباشت آب آن در پشت سد یا آب بندی که از ریزش کوه پدید آمده تشکیل شده است.

دریاچه گهر که دارای لقب نگین اشترانکوه است از زیباترین دریاچه های کوهستانی ایران است که در 121 کیلومتری شرق استان لرستان به مرکزیت خرم آباد و در 35 کیلومتری جنوب شرقی شهر دورود در این استان واقع شده است.

این دریاچه کم نظیر شامل دو بخش به نامهای گهر بزرگ و گهر کوچک - یا گهر بالا و پایین- است که وسعت دریاچه گهر بزرگ حدود 100 هکتار و عمق دریاچه بین 4 تا 28 متر و عرض آن بین 400 تا 800 متر و طول آن 1500 متر است.

میزان بارش سالانه در منطقه حدود 931 میلی متر است که بیشتر به صورت بارش برف می باشد به طوریکه در سالهای پربرف سطح دریاچه یخ بسته و مناظر زیبا و بدیعی را برای علاقمندان به طبیعت و گردشگران به وجود می آورد.

موقعیت دریاچه گهر محصور شده در بین رشته کوههای اشترانکوه است و بسیاری از کوهنوردان در تمامی فصول سال به قلل مرتفع این کوهها از جمله قله های متنوع اشترانکوه، گل گل، سن بران، پل پازن پیر، تخت شاه و ... صعود می کنند.

پوشش گیاهی اطراف دریاچه گهر و منطقه اشترانکوه شامل بلوط، بید، بادام، پسته وحشی، گلابی وحشی، چنار، نارون، انجیر، زبان گنجشک، سیب، زالزالک، ارژن، کنار و ... است.

طبیعت زیبای این دریاچه و آب و هوای مطبوع آن موجب شده است که این جاذبه طبیعی در فصول بهار و تابستان با سیل گردشگران مواجه شود.

این در حالیست که بی توجهی برخی از گردشگران به هشدارهای مسئولان و محیط بانان در زمینه شنا در آب دریاچه طی سالجاری موجب مرگ دو جوان شد که باید این امر مورد توجه گردشگرانی که مقصد سفر خود را این دریاچه زیبا قرار داده اند باشد.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی هفته جاری شنا کردن در دریاچه گهر دومین قربانی خود را گرفت، اظهار داشت: این در حالیست که در طول دست کم دو سال گذشته دریاچه گهر شاهد اینگونه حوادث تلخ نبوده ولی در چند ماه طی شده از سالجاری این دومین حادثه است که رخ می دهد.

محمد حسین بازگیر با تسلیت به خانواده دو جوانی که بر اثر حادثه در دریاچه گهر غرق شدند، بیان داشت: بعد از مرگ تاسف بار یک جوان بروجردی در دریاچه گهر طی هفته جاری این بار یک جوان 20 ساله دورودی بر اثر شنا در دریاچه جان خود را از دست داد.

وی با بیان اینکه هر ساله از ابتدای فصل گردشگری تا پایان شهریورماه گردشگران زیادی به دریاچه گهر سفر می کنند، در سالجاری بیش از 80 هزار نفر از این دریاچه زیبا بازدید کرده اند.

بازگیر با تاکید بر اینکه به همه گردشگران هشدارهای لازم در زمینه شنا کردن در آب دریاچه داده می شود، بیان داشت: محیط بانان این سازمان در ورودی به مجموعه از هر اکیپی یک تعهد نامه می گیرند و در قالب یک بروشور فعالیتهایی را که نباید در محل این دریاچه انجام بدهند را یادآوری می کنند.

وی با تاکید بر اینکه شنا نکردن در آب دریاچه یکی از مواردی است که هم در تعهدنامه و هم در بروشورهای توزیع شده به آن اشاره شده است، یادآور شد: از سوی دیگر اطلاع رسانی در این زمینه هم از طریق نصب تابلوها و هم دیوارنویسی بر روی دیوار پاسگاه محیط بانی انجام شده است.

بازگیر با بیان اینکه محیط بانان مستقر در محل نیز نسبت به این موضوع به صورت چهره به چهره هشدارهای لازم را به مردم می دهند، افزود: با این وجود ما همچنان شاهد حوادث تلخی مانند مرگ این دو جوان در دریاچه گهر هستیم.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان در مورد استقرار تیم نجات غریق در محل دریاچه نیز به خبرنگار مهر گفت: وقتی ما با اصل موضوع یعنی شنا کردن در دریاچه مخالف هستیم استقرار تیم های نجات غریق چاره موضوع نیست.

بازگیر با یادآوری اینکه بستر دریاچه گهر یک مساحت 100 هکتاری را شامل می شود، افزود: از سوی دیگر ساحل این دریاچه بالغ بر 5 کیلومتر است که نظارت بر وسعت این دریاچه توسط تیم نجات غریق ممکن نیست به طوریکه در یکی از این حوادث جوان غرق شده در زیر نیزارها و خارج از دید محیط بانان ما اقدام به شنا کرده است.

وی با بیان اینکه بحث ایجاد خدمات زیرساختی در مناطق گردشگری بر عهده میراث فرهنگی است، افزود: حتی در صورت استقرار تیم نجات غریق امکان نظارت بر کل دریاچه و ممانعت از حضور گردشگران در آب وجود ندارد.

بازگیر معتقد است که باید خود مردم و گردشگران در این زمینه به هشدارها توجه کرده و موارد را رعایت کنند و بیان داشت: تمام نیروهای محیط بان مستقر در محل دریاچه آموزشهای لازم را اعم از شنا و دیگر آموزشها را فراگرفته اند و در صورت نیاز می توانند اقدام کنند ولی مهم ترین موضوع در این زمینه توجه خود مردم است.

وی با بیان اینکه در جلسات تشکیل شده برای ساماندهی وضعیت دریاچه طبق نظر شورای تامین شهرستان نیازی به استقرار تیم نجات غریق احساس نشد، عنوان کرد: ما برای مقابله با حوادث احتمالی دیگر در محل دریاچه چاره ای جز اطلاع رسانی و توجه خود مردم به هشدارها نداریم.

به هر روی امید می رود گردشگرانی که از دریاچه زیبای گهر بازدید می کنند با در نظر داشتن مخاطرات احتمالی از شنا کردن در آب دریاچه خودداری کنند تا حضور در محل این جاذبه طبیعی با خاطرات خوبی برای آنها همراه باشد.