حضور یک تیم از میناب در لیگ دسته دو فوتبال کشور/ احداث سه ورزشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمود آرامی ظهر شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان هرمزگان با اشاره به حضور باشگاههای هرمزگانی در سطوح مختلف فوتبال کشور، عنوان کرد: خوشبختانه امروز تیمهای هرمزگانی در تمامی رده های سنی در لیگهای مختلف فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی کشور حضور دارند که این نشان دهنده اجرای برنامه های مناسب برای پیشرفت فوتبال هرمزگان است.

وی بر لزوم توجه به استعدادهای فوتبال در تمامی نقاط استان هرمزگان تاکید کرد و افزود: اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان طی یک سال گذشته 50 زمین فوتبال خاکی مناسب را در روستاهای مختلف هرمزگان ایجاد کرده تا استعدادهای فوتبالی در تمامی مناطق مورد توجه قرار بگیرند.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان ادامه داد: همچنین با توجه به وجود استعدادهای فراوان در شرق استان هرمزگان تلاش می کنیم تا یک تیم از شهرستان میناب امسال در لیگ دسته دوم فوتبال کشور حضور پیدا کند تا شاهد شکوفایی بیشتر ورزش فوتبال در این منطقه باشیم.

آرامی همچنین از احداث ورزشگاههای جدید در هرمزگان خبر داد و بیان داشت: عملیات ساخت ورزشگاههای 10 هزار نفری در شهرستانهای میناب و بندرلنگه و همچنین یک ورزشگاه پنج هزار نفری در جزیره قشم آغاز شده که با تکمیل این ورزشگاهها شاهد رشد بیشتر فوتبال هرمزگان خواهیم بود.

وی در ادامه وضعیت استان هرمزگان در سه رشته توپی پرطرفدار را بسیار خوب دانست و اظهار داشت: هرمزگان در حال جز پنج استان کشور است که تیمهای فوتبال، والیبال و بسکتبال آن در لیگهای برتر کشور حضور دارند و رشته های توپی استان هرمزگان هم اکنون از وضعیت خوبی برخوردار هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان همچنین از مسئولان فدراسیون فوتبال خواست تا نگاه ویژه تری در جهت پیشرفت فوتبال نسبت به استان هرمزگان داشته باشند.