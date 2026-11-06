به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال امید آوای میناب حدید در دیداری خانگی که در ورزشگاه شهید جهانگیر امینی میناب برگزار شد، موفق شد با عملکردی قابل قبول حریف خوزستانی خود را شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد.

در این دیدار علیرضا کشاورز، امیرمحمد جوشن‌پور و علیرضا توکلی برای نماینده هرمزگان گلزنی کردند تا شاگردان مجید ذاکری با برتری سه بر یک زمین مسابقه را ترک کنند.

آوای میناب حدید با کسب این پیروزی مجموع امتیازات خود را به هفت رساند و شرایط خود را در جدول گروه نخست رقابت‌ها بهبود بخشید.

نماینده هرمزگان در گروه نخست لیگ دسته اول فوتبال امیدهای کشور با تیم‌های برق شیراز، استقلال خوزستان، سپاهان اصفهان، آبی‌پوشان شیراز، ستارگان آبی رامهرمز و ماهان فسا هم‌گروه است.